為討5萬工程款！19歲男慘遭狠砍濺血　警鎖定「5西瓜刀煞」帶回1人

記者游宗樺／新北報導

新北市三重區19日凌晨2時許，碧華街一間裝潢工程行爆發鬥毆事件，工程行的落地窗遭砸破，2名員工遭利刃砍傷，現場還留有1把西瓜刀刀套及1支球棒。警方經調閱監視器，發現5名犯嫌行凶後，分乘2輛汽車離開，目前已掌握車牌號碼，將循線逮捕涉案犯嫌到案，初步判斷該工程行與對方有約5萬元的工程款糾紛。警方已於5小時後在蘆洲逮獲一名23歲犯嫌，確切的糾紛細節有待後續調查釐清。

▲警消協助傷者送醫急救，所幸並無生命危險。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，當時工程行內僅有2名員工，門口突然開來2輛車下來5名手持西瓜刀、球棒的男子，不分青紅皂白就開始砸店，把工程行門口的玻璃落地窗給全部砸碎，還持械攻擊店內2人，造成陳姓（19歲）、郭姓（20歲）2人右膝及手部分別遭到砍傷，送醫急救無生命危險。

▲三重一間裝潢工程行暗夜遭人砸店，有2人受到刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報到場，協助傷者送醫救治，並派員到醫院了解案情。初步研判工程行與對方有5萬元的工程款糾紛，於是遭到對方深夜前來砸店、傷人。警方已在現場查扣1把西瓜刀套及1支球棒，經調閱監視器已掌握行凶犯嫌身份，並透過車牌號碼追捕犯嫌，已於上午7時許在蘆洲逮獲1名李姓（23歲）犯嫌，警方正追緝其餘在逃的4名同夥。