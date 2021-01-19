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拜登新政府繼續挺台！擴大國際參與空間　推動軍售正常化

▲▼拜登。（圖／路透）

▲美國總統當選人拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國正副總統當選人拜登（Joe Biden）及賀錦麗（Kamala Harris）20日將就職。專家研判，拜登新政府會持續在外交、安全等領域支持台灣，包括軍售正常化，而多邊主義可望擴大台灣國際參與空間。

拜登近期陸續公布新政府外交、國防及安全事務部門高層人事。外界普遍預期，就台美關係而言，準白宮國安會「印太事務協調官」康貝爾（Kurt Campbell）對華府決策的實際影響力，應會超過準國務卿布林肯（Antony Blinken）。

「印太事務協調官」是拜登團隊新設職位，先前普遍被媒體封為「亞洲事務主管」（Asia tsar）。

▲▼美國準國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

▲美國準國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

澳洲國立大學（Australian National University ）亞太學院講師、曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全項目擔任研究助理的宋文笛接受中央社採訪時說，從康貝爾12日刊登於「外交事務」（Foreign Affairs）文章研判，未來拜登政府將視個別議題需求，在印太區域組成分別有不同成員、規模不一的聯盟，並與中共保持「競爭」關係，制衡其破壞區域平衡與秩序正當性的作為，但會適度合作。

他表示，川普政府陸續退出或淡出各多邊機制，並對日本、韓國、歐洲國家等傳統盟友「極限施壓」，不僅不利於說服相關國家相信美方的承諾與可靠性、讓他們難以義無反顧「選擇美國這一邊站」，也使得美方聯合印太區域與歐洲制衡中國的空間萎縮。

此外，美國近年內外紛擾使其「世界自由民主燈塔」的品牌形象大打折扣，拜登新政府要維持美國領導的世界秩序，「成本」已明顯提高。

宋文笛說，就現實面而言，布林肯等新政府外交、國安核心人物高舉多邊主義，也是美國作為世界秩序要角分攤政策及行動成本的方式。

在台美關係方面，他研判，拜登新政府將傾向「多做少說」、低調深化雙邊實質合作，這麼做其中一個好處是減少台美面對北京的壓力。

他認為，由於支持台灣並對北京採較傳統作法強硬的態勢在華府已是兩大黨共識，台灣宜善用當前國際局勢帶來的機遇，減少戰略上「單邊執著」、多方拓展與其他盟友關係，穩健累積自身在國際舞台的實力。

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲專家研判，拜登新政府會持續在外交、安全等領域支持台灣。（圖／路透）

宋文笛舉例，美國國務院內部正研議將外交、國防體系官員的華語學習計畫執行重心轉移至台灣。此外，美方未來也可能讓台灣在多邊軍事交流中扮演更重要角色，並擴展雙邊技術及情資共享。以上若「做」成，美方對台灣的支持其實不需多「說」。

面對複雜連動的台美中關係，國防院國家安全研究所所長李哲全分析，從拜登、康貝爾等人的公開言論及文章判斷，拜登政府上路後，將致力處理疫情、振興美國經濟、恢復國際領導地位，同時管控美中關係的下行螺旋，建構可運作、可預測且穩定的美中關係。

在此脈絡下，李哲全認為，基於共同利益，台美關係仍將緊密，但具高度象徵性卻可能激怒中共的政治動作將減少，例如高階官員訪台。

至於台灣高度關注的軍售及台美安全合作議題，國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲研判，台美關係在相關領域不會倒退。

他指出，原因包括香港、新疆等地人權問題以及北京的軍事擴張，使得越來越多以往相對低調的美國盟邦，例如加拿大及日本國防官員，公開表態台灣應在安全事務領域取得更多國際支持。

蘇紫雲說，美國對台軍售程序實務上已由常態化進一步邁向正常化與法制化的結構性改變。有助減少政治干擾及北京帶來的變數。

▲▼在嘉義AFB的F-16 V執行他們的日常任務。（圖／翻攝AIT）

▲美國2020年對台軍售已達51億美元（約合新台幣1441億）。（圖／翻攝AIT）

儘管在北京破壞區域安全穩定、動輒以軍事經濟手段恫嚇他國情況下，支持台灣已是美國兩大黨共識，蘇紫雲提醒，台灣仍應持續發展不對稱戰力、鞏固國防，避免「搭便車」思維，方能獲盟邦誠心尊重與協助。

在台超過20年的江東林（John Eastwood）是美國民主黨台灣海外部主席，2012至2020年是民主黨全國委員會委員。

他日前受訪表示，據他觀察，拜登外交事務團隊將試圖以尊重、保護盟友的方式發展雙邊及多邊關係。刻意激怒北京並不等同協助台灣。他強調，台灣值得更多尊重。

前白宮國安顧問波頓（John Bolton）長年堅定挺台，但任期與川普諸多不合，後掛冠求去。波頓曾表示，川普就算連任，也可能在對中政策上急轉彎，且一點也不會因此感到困擾。

江東林援引波頓所言，不排除只要找得到藉口，川普就願意背棄台灣，例如已有背棄庫德族、烏克蘭等盟友的紀錄。他認為，作為美國的重要夥伴，台灣值得更好的對待。

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