醫護染疫「防邊境+社區淪陷」　石崇良保全醫護人力3策略防守

▲化學兵進駐部桃消毒。（圖／記者沈繼昌攝）

記者謝承恩／綜合報導

全球COVID-19疫情持續發燒，本土案例激增達9人，指揮中心更於部桃成立「前進指揮所」，並實施6點感染管控措施，包括全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。面對本土染疫事件，衛福部常務次長石崇良指出，除了嚴守邊境，也要同步因應社區風險增加。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，19日宣布新增4名本土案例，其中包含2位醫護家屬染疫、1名醫護同事及1位看護染疫，指揮中心過去從「分艙分流」管制、取消探病、病院只出不進等措施，指揮中心也持續匡列接觸者，並陸續將病人移出，樓層管制全面消毒，行政院更進一步取消台灣燈會辦理。

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石崇良應邀到嘉義大林慈濟醫院演講時也指出，醫護人員為高風險族群，現在剛開始有本土個案，更要努力防護踩下煞車。目前台灣的防疫目標與策略，主要減緩散播速度來降低對社會的衝擊，從邊境出入境再加嚴，並落實居家檢疫，及大型集會活動的防疫。





▲石崇良說，醫護人員為高風險族群，要落實「分艙分流」保全核心人力。（圖／記者謝承恩翻攝）

另外，第二個策略則是保全核心人力，維持醫療體系運作，在醫院內落實「分艙分流」，減少跨區交叉感染機會，降低感染擴散和速度；第三策略則以透過人員健康管理、擴充檢驗量能與指定檢驗網路、強化重度級急救責任醫院重症照護資源。

台灣醫療體系在新冠疫情的衝擊，面臨許多挑戰，石崇良說，因應疫情發展出的新常規，包括加速學習、建立照護標準、保全醫療人力、遠距醫療照護、公共衛生危機整備、健康不平等情況更加嚴重等，都值得大家注意。另外發展整合性健康照護模式等多項醫療政策，建立敏捷、韌性有彈性的醫療體系，才是各界要努力的目標。