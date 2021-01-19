快訊／因應疫情！桃園燈會停辦…鄭文燦：南門市場休市1日消毒

▲因應新冠肺炎疫情，桃園市長鄭文燦緊急召開記者會說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者戴若涵／桃園報導

新冠肺炎疫情19日再添4例本土！稍早桃園市長鄭文燦宣布，機場捷運A7站除了消毒外，工作人員必須實施自主健康管理，不得轉班支援各站，另外，為了避免群聚也停辦桃園燈會。

衛生福利部桃園醫院（簡稱部桃）院內群聚感染持續擴大，19日新增4例確診個案，皆為案863染疫護理師接觸者，包含2名家人（案864、865）、1名工作接觸的護理師（案868）、1名住院病患外籍看護（案869）。為因應疫情，稍早鄭文燦召開緊急記者會宣布，針對中央疫情指揮中心公布確診者的足跡「機捷A7站」，除了消毒以外，站內工作人員必須實施自主健康管理，不得轉班、支援各站，南門市場則是將於20日休市一日進行消毒。

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2021年桃園燈會原本預計2月18日至3月1日在老街溪河岸公園、光明公園及新勢公園舉辦，鄭文燦表示，考量防疫優先，燈會屬開放型空間，在人流管制、採用實聯制不容易執行，因此，宣布停辦桃園燈會。

另外，由於寒假即將來臨，結業式取消改為以線上或廣播方式通知學生寒假注意事項；企業、社團的大型尾牙取消或延期。鄭文燦呼籲市民，疫情尚未結束，採檢疫調仍在進行，目前仍有不確定風險，市民出入各場所一定要戴口罩、勤洗手、多消毒、量測體溫，出現症狀者可撥打1922。