部桃實施6大感控防治措施　鄭文燦：協調6區域醫院支援

▲針對衛福部桃園醫院群聚感染事件，鄭文燦表示：社區防疫等級提高。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

衛福部桃園醫院群聚感染事件，近日新增並確診已有5名醫護人員染疫，中央流行疫情指揮中心已派員進駐該院並設立「前進指揮所」，實施六大感控防治措施，患者只出不進、不能新掛號。桃園市長鄭文燦19日表示，已協調6家區域醫院，提高急診、門診、住院還有急重症這幾部分的量能，維護市民的就醫權益。

鄭文燦指出：衛福部跟桃園衛生局還有桃園的區域醫院，目前已開了協調會議，本來桃園11家責任醫院就有聯防機制，目前會疏散到其他6家區域醫院，會提高急診、門診、住院還有急重症這幾部分的量能，並會按照科別來檢討，減少的科別會在別的醫院增加那個科別的量能，務必讓市民就醫的權益不會受到任何的影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，部桃必須要在熱區做相關的處置，中央流行疫情指揮中心已經有一系列關於熱區要如何做好消毒等等的工作，地方政府會完全配合，務必使部桃的整個群聚感染能夠得到完全的控制。目前，社區也做了一些疫調，也有足跡，以及加強地方防疫工作，包括戴口罩即在重要政府機構、市場、餐廳、美食街、超市，都必須要戴口罩才能夠進入，社區防疫的等級也必須要提高。

・超可愛雙子星蝴蝶派450元→165元！包裝萌爆 還能裝小物