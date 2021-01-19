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類出國商機夯！秋⽥⽝垂⽿⼤醬結合旅行×動漫×名物帶你一次秋⽥「逛」透透

▲▼ 秋天犬 SHIMA DENIM WORKS/CNA 提供

圖、文／Cable Networks Akita Co.，Ltd. / CNA提供

提起日本「秋田縣」你會想到甚麼？！秋田犬、美酒、溫泉還是秋田美人∙∙∙

秋田位於日本東北，春櫻夏花火秋楓冬雪四季分明，有「內陸縱貫鐵道」之旅、「乳頭溫泉鄉」7大名湯、連愛路跑的都有「田澤湖馬拉松」可以參加，更別說，將雪地活動與秋田犬結合的 「大館糖果市場」、一年一度燈火通明的「竿燈祭」，以及年末讓孩子們聞風喪膽的「男鹿生剝鬼節」。

▲▼ 秋天犬 SHIMA DENIM WORKS/CNA 提供

秋田豐富自然風情和特有祭典活動，是不是讓你～很想去！

雖然COVID-19讓大家去不了，沒關係！秋田電視台(Cable Networks Akita Co.，Ltd. / CNA)把秋田的旅行×動漫×名物帶來台灣，於1/18(一)-2/4(四)在台北統一時代百貨7F開了一家#秋⽥⽝垂⽿⼤醬帶你「逛」秋⽥《快閃店》讓你近距離感受秋田魅力。

▲▼ 秋天犬 SHIMA DENIM WORKS/CNA 提供

這次活動由秋田電視台CNA 人見人愛動畫明星秋⽥⽝垂⽿⼤醬(秋田犬たれみみだいちゃん)擔任代言人，包含1/18網友見面會和為期18天快閃店，在見面會中，特別播出真人實景結合⼤醬動畫的影片，讓現場網友們，跟著⼤醬一起在秋田遊山玩水，參加祭典…其中遇見「男鹿生剝鬼」片段，大醬嚇破膽超萌可愛表情，真是讓人笑點破表。

▲▼ 秋天犬 SHIMA DENIM WORKS/CNA 提供

也想跟見面會網友一樣，透過⼤醬視野和腳步，感受秋田在地風情和生活日常？

此次快閃店會將秋⽥⽝垂⽿⼤醬短篇動畫影片，配上中文字幕，透過大電視輪播，此外，店內除了有影片看，還有各種⼤醬與秋田結合的卡哇伊看板，每一個拍起來都揪可愛！

說起快閃店，就不能錯過裡面販售的各式秋田犬和秋⽥⽝垂⽿⼤醬授權商品，以及秋田道地傳統手工藝，有繡上可愛大醬、觸感柔軟方巾；主題明信片；紙膠帶和鑰匙圈，真是玲瑯滿目，讓人選擇障礙。

1/18(一)-2/4(四)為期18天快閃店有三大好康可以享，首先，在快閃店內打卡拍照上傳就送秋⽥⽝垂⽿⼤醬小禮物，數量有限，送完為止；憑全館不限金額發票，即可199元加購⼤醬方巾，限量200條；1/22-1/24於時代百貨消費滿額就送市價$920⼤醬托特包(詳情請洽6F贈品處)，一樣是數量有限，送完為止，不想錯過，手腳真的要快～

▲▼ 秋天犬 SHIMA DENIM WORKS/CNA 提供

不論有沒有去過秋田，既然出不了國、去不了日本，就來#秋⽥⽝垂⽿⼤醬帶你「逛」秋⽥《快閃店》吧！活動只有1/18（一）－2/4（四）短短18天，記得把握機會去逛逛。

【節目資訊】
國興衛視1/23(第一集)和1/30(第二集)下午1點-2點播出【垂耳秋田犬大醬嬉遊記】，由動畫明星「秋⽥⽝垂⽿⼤醬」與現居秋田縣的搞笑藝人一同旅遊秋田各地景點、嚐美食，歡迎一起跟隨大醬體驗秋田。

【購物資訊】
秋⽥⽝垂⽿⼤醬商品在KKday也買得到唷！
KKday 秋田介紹：http://bit.ly/3su1cOs
KKday 購買連結：http://bit.ly/35DYpbF

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關鍵字：

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