　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「卸任前」特赦100人…不包含他自己！　親信忙收錢當說客

▲▼美國總統川普26日向海外駐軍發表感恩節談話。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

根據CNN最新消息指出，美國總統川普卸任前一天準備特赦100名罪犯，大部分都是白領階級犯人，但並不包含他自己和家人。據了解，歷任美國總統都會在卸任前提出特赦名單，甚至還傳出，有人開始收錢當說客，說服川普特赦，且這並不違法。

CNN取得3名白宮內部人士說法，他們表示川普將在19日提出100人特赦名單，其中大部分都是白領階級的罪犯，也可能包括具爭議性的政治盟友，或知名的性侵犯。據了解，目前這份名單在川普幕僚的建議之下，並不會包含川普本人和他的家人。

消息人士指出，川普的幕僚建議他放棄自我赦免，也不要特赦任何參與國會動亂的罪犯，「因為這樣看起來好像他真的犯了什麼錯。」儘管如此，消息人士仍表示，「只有川普自己知道，在1月20日中午正式卸任之前，他會如何利用最後一點總統權力。」

根據CNN報導，現在許多川普周圍的親信，也開始向重罪犯或重罪犯的朋友收錢，以說服川普特赦或減刑。《紐約時報》也指出，目前對於總統特赦的規範非常寬鬆，所以川普親信的收錢行為目前來看，其實並不違法。

美國總統卸任前都有特赦罪犯的傳統，像是前總統歐巴馬（Barack Obama）就特赦了330人創下紀錄，但大部分都是罪刑較輕的毒犯。

►破150年慣例！川普夫婦拒絕迎接拜登　就職當日摸黑「閃離白宮」
►川普卸任前夕下令「取消入境限制」　拜登政府秒打臉：絕不解禁
►川普支持度慘剩34％！最終民調出爐　任內平均創「歷史新低」

聽Podcast掌握國際局勢

平價版海洋拉娜，理膚寶水B5霜

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

快訊／沖繩發布緊急事態！為期19天至2/7為止

撒哈拉沙漠氣溫降至零下3度　罕見白雪蓋沙丘美極了

20歲狠媽生完秒扔窗外！裸嬰慘墜4樓　臍帶還在…9度寒流凍成硬屍

日大學考試考生「口罩不戴好」　勸導6次拒從...遭取消資格

全裸怪男推人落軌！受害者險遭輾斃...他卻「觸電身亡」畫面曝

WHO獨立調查組：應變新冠肺炎是場「全球連環失敗」

50歲嬤謊稱是19歲妹　把上22歲鮮肉同居將步入禮堂

「泡菜是韓國的！」南韓發動大外宣　《紐時》刊全英文泡菜廣告

日男搭機「拒戴口罩」...整架飛機緊急迫降！超慘下場曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

快訊／沖繩發布緊急事態！為期19天至2/7為止

撒哈拉沙漠氣溫降至零下3度　罕見白雪蓋沙丘美極了

20歲狠媽生完秒扔窗外！裸嬰慘墜4樓　臍帶還在…9度寒流凍成硬屍

日大學考試考生「口罩不戴好」　勸導6次拒從...遭取消資格

全裸怪男推人落軌！受害者險遭輾斃...他卻「觸電身亡」畫面曝

WHO獨立調查組：應變新冠肺炎是場「全球連環失敗」

50歲嬤謊稱是19歲妹　把上22歲鮮肉同居將步入禮堂

「泡菜是韓國的！」南韓發動大外宣　《紐時》刊全英文泡菜廣告

日男搭機「拒戴口罩」...整架飛機緊急迫降！超慘下場曝光

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

國際熱門新聞

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

WHO獨立小組：中國、譚德塞本可更快防堵疫情　卻隱匿全球淪陷

人妻吃「跳跳糖」炸爛嘴　真相尷尬

他離奇失蹤22年！Google地圖神出「墜湖轎車」

兒子名和前男友一樣　男發現崩潰

狠媽生完秒扔窗外！裸嬰9度寒流凍成硬屍

快訊／日本：來自英國的變異病毒或已在城市擴散

德驚見「全新變種」病毒！5成病例突變

50歲阿嬤遇22歲鮮肉　同居將步禮堂

川普「取消入境限制」拜登打臉：絕不解禁！

即／沖繩發布緊急事態！為期19天

男闖機場禁區住3個月　竟沒人發現

破150年慣例！川普夫婦拒絕在白宮迎接拜登

FBI：據報闖國會女子竊裴洛西電腦　欲售俄羅斯

更多熱門

相關新聞

破150年慣例！川普夫婦拒絕在白宮迎接拜登

破150年慣例！川普夫婦拒絕在白宮迎接拜登

美國總統川普20日將與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）離開華府，預計當天清晨在馬里蘭州軍用機場舉行卸任儀式，隨後飛往佛州私人俱樂部「海湖莊園」，並不會在白宮北門廊迎接繼任的拜登夫婦，此舉打破了1950年代以來卸任總統親自迎接的傳統。

川普「取消入境限制」拜登打臉：絕不解禁！

川普「取消入境限制」拜登打臉：絕不解禁！

拜登新政府繼續挺台！推動軍售正常化

拜登新政府繼續挺台！推動軍售正常化

川普最終民調出爐！支持度慘剩34％

川普最終民調出爐！支持度慘剩34％

中國無人機存疑慮　川普下令優先移出政府機隊

中國無人機存疑慮　川普下令優先移出政府機隊

關鍵字：

2020美國大選美國總統特赦川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面