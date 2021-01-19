不回家過年可領4300紅包！　杭州推「十大福利」減少人潮流動

▲大陸本土疫情再度爆發。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情形勢仍然嚴峻，為減少人員流動，國務院早前呼籲各地的外地務工人員留守當地過春節。為了響應號召，多地政府及公司開始向員工發放紅包、消費券、補給補貼等福利，以杭州為例，春節期間留在當地的務工人員，每人可獲得1000元人民幣的現金補貼。

浙江省杭州市18日出台了《關於開展春節期間面向在杭外來務工人員「十送」關愛行動的通知》。《通知》中提到，杭州市將為外來務工人員開展「送紅包」、「送祝福」、「送旅遊」等行動。

《通知》顯示，關愛行動包括，一、「送紅包」，杭州市當局將針對春節期間留在杭州的在杭務工人員，每人發放1000元人民幣的現金補貼；二、「送溫暖」，杭州市各級部門將組織開展關愛活動，慰問留守過節的外來務工人員；三、「送祝福」，當局將通過慰問信、簡訊拜年等向在杭過年的外來務工人員致以慰問；四、「送健康」，當局將指導和督促企業向在杭外來務工人員發放防疫禮包；五、「送平安」，當局倡導各企業做好勞動安全保護，消除安全隱患。

通知進一步公布措施，六、「送文化」，當地圖書館、博物館等將開展面向外來務工人員的春節專題活動；七、「送技能」，當局鼓勵企業組織開展技能培訓，符合規定的可享受培訓補貼；八、「送保障」，當局將鼓勵企業穩定就業崗位，推進根治欠薪行為等；九、「送旅遊」，當局倡導景區、酒店等針對在杭過年的外來務工人員實行免費、打折等活動；十、「送親情」，當局將開展手機運營商為春節在杭外來務工人員免費發放手機流量紅包活動。

《通知》指，當局將嚴格落實疫情防控各項措施，並做細做實做好「十送」關愛各項工作，確保杭州市市民及在杭外來務工人員過一個歡樂安全祥和的春節。

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