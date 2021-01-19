德國驚見「全新變種」病毒株　醫院爆群聚！半數病例都突變

記者張寧倢／編譯

歐美新冠疫情嚴峻，德國18日又發現全新的變種病毒，在境內最南端的加爾米施─帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）地區35名確診患者樣本中，發現了全新的變種病毒株，不同於以往任何一種變種，目前樣本已經被送往首都柏林做進一步研究。

▲德國因疫情嚴重進入封鎖狀態，日前又出現全新變種病毒。（圖／路透）

根據《德國之聲》報導，加爾米施─帕滕基興地區一家醫院18日爆發群聚感染，有73人二採呈陽性，包含52名病患與21名醫護人員，其中35人的樣本更檢測出突變的新冠病毒株，且不同於英國與南非等已知的變種，占醫院確診病例達半數。

醫院經理佛蘭克（Frank Niederbühl）表示，目前還不清楚此病毒株的傳染性與致命性，僅能確定屬於新的變種。醫療副主任斯托克勞斯納（Clemens Stockklausner）稱，現在不必要恐慌，「我們必須等待完整的病毒測序結果，還看不出此變種有任何臨床意義。」

▲德國總理梅克爾13日出席聯邦國會會議，旨在研討新冠疫苗接種相關政策。（圖／路透）

報導指出，新突變的病毒樣本已被送往首都柏林的夏里特醫院（Charité Hospital）做進一步檢查，需要幾天時間才能確定病毒的變化類型。衛生部長史巴恩（Jens Spahn）表示，近幾天，德國的感染率稍有降低，入院的重症新冠患者減少10%到15%，但仍應加強對跨國旅客的檢測，防堵新的病毒入境。

報導稱，德國18日新增7141例確診，比上周一（11日）少了5000例，此外，16州的州長預計19日即將會見德國總理梅克爾，研討更嚴格的防疫措施，以及是否延長封鎖期間。

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