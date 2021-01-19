「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診。台大醫院婦產科醫師施景中發文分享部桃附近民眾的反應，「你說，這樣的民氣、互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？」該文也獲得超過1.5萬名網友感動按讚。

▲部立桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

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施景中18日在臉書說，雖衛福部長陳時中18日不小心說溜嘴，「桃園醫院」才見光，但其實好幾天前這訊息就已經流傳；2003年時，和平醫院附近居民拉布條抗爭，反對政府將和平醫院設為SARS專責醫院，衛生署將某醫院疑似染SARS的三名病患轉送到C醫院，遭市長、議長、市議員以及該院周遭7個里的里長，率眾以車輛、肉身阻擋在C醫院急診室前的通道上，要求病患原車北返。

「猜猜醫院附近民眾會怎樣？」施景中表示，現在2021年呢？幾天前，民眾的愛心早已經湧入這家醫院；在這醫院的臉書專頁中，看到附近民眾寄送雞排、飲料各式點心來安慰這些醫療人員。

▲▼陳時中18日宣布北部某醫院就是部立桃園醫院。（圖／記者李毓康、屠惠剛攝）

施景中說，而他們醫療人員住的集中檢疫所，因準備不及碰上大寒流；鄰近的大醫院馬上張羅一包難求的暖暖包兩大箱，送到醫院給同袍，「你說，這樣的民氣、互相扶助的同袍之情，台灣怎麼會不好？」

對此，許多網友感動留言，「人民有成長，互相扶持、關懷」、「大家一起加油」、「辛苦了，加油，謝謝你們的付出。我能做的就是把口罩戴好戴滿。」

指揮中心指揮官陳時中在18日的記者會上，不小心把北部某醫院名稱說溜嘴。被記者詢問是否不小心說出醫院名稱，他也坦言不諱，直接宣布「就是部立桃園醫院」。

▲▼近日民眾陸續送上食物替部桃醫護打氣。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

▼近日民眾陸續送上食物替部桃醫護打氣。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）

▲▼業者送雞排替部桃醫護打氣。（圖／翻攝部立桃園醫院臉書）