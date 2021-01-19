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新冠一年台灣累積確診862例！治療費用初估上看8.1億

▲衛生福利部彰化醫院「負壓隔離病房」。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

▲負壓隔離病房，資料照。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

生活中心／台北報導

新冠肺炎爆發至今1年多，台灣從去年1月21日確診首例新冠肺炎確定病例，至今年1月18日累積確診達到862例，初估相關治療花費達到8.1億元，由於新冠屬於第五類法定傳染病，全數由國家支應。

現行新冠肺炎在台灣確診的隔離治療費用，不分本國、外國籍皆由政府支應；根據指揮中心日前揭露相關費用概算，本土個案包含接觸者追蹤、疫調等費用納入考量，一名確診者所需花費約210萬，至於境外移入個案，追蹤成本相對低，估計每人花費80萬。

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根據指揮中心統計，國內累計至1月18日為止，共有862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

《ETtoday新聞雲》進行試算，本土病例61起，以每人210萬計算，疫調、治療等花費達到1億2810萬；境外移入部份人數較多，以每人80萬劑算，所需花費達6億960萬。

除境外、本土兩大類，進一步分析其他個案，包含敦睦艦隊案、感染源不明的比利時籍工程師，由於當時耗費較大心力進行調查，初步先以每人210萬治療費用計算，37人共耗費7770萬；另2例航空器感染則是紐籍機師衍生案例，調查相對單純，以80萬計算，花費160萬元。

▲▼指揮中心1/18記者會 。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

初步計算，國內累積862案新冠肺炎確定病例，所需治療花費達到8億1700萬元。指揮中心曾說明，新冠肺炎屬於第五類法定傳染病，依據《傳染病防治法》傳染病病人經主管機關施行隔離治療者，其費用由中央主管機關編列預算支應。莊人祥日前也曾說明，此類傳染病患沒有受到良好治療，反而會引發其他傳染，甚至讓疫情擴大，甚至危及國內社區，

此外，統計至18日為止，我國新冠確診個案有7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。國內過去以三採陰性、二採陰性才能讓新冠患者解除隔離，堪稱國際最嚴格，但也讓少部份患者得長久滯留醫院治療。

指揮中心日前放寬條件，患者發病10天以上，且症狀緩解至少3天，並二採陰性、二採ct值大於34或1陰1ct值34以上就可以解除隔離。新的解隔離標準13日啟用，指揮中心統計至17日為止解隔離數共33案，新標準14案、舊標準19案。

預期這段期間還會有更多患者因為符合新條件解除隔離，未來相關留院治療天數不再那麼長，相關隔離費用可以減少、醫療量能負擔可以減輕。

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