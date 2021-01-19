　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

部桃醫「在家也戴口罩」憔悴照曝　趕妻小回鄉避難！萬人淚喊辛苦

部桃醫憔悴照曝。（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中PO出在重災區醫院工作的醫師照片。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診。台大醫院婦產科醫師施景中發文，分享在重災區醫院堅守崗位的醫師憔悴照片，「他把家人都趕回鄉下避難，太太小孩不願和他分開，變成在家也要戴口罩分流。」對此，上萬網友留言淚喊，「謝謝你們，辛苦了。」

施景中18日在臉書表示，17年前，台大是SARS的重災區，和平醫院淪陷後，許多大型醫院也不願收治SARS患者，重症和疑似患者紛紛湧入台大；那時產房在5樓，引起一連串感染的台商收治在4樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼張上淳從17年前的抗SARS，到現在抗新冠肺炎。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

施景中說，當時其他醫學中心有的表示，他們是私人醫院，沒有像台大一樣領國家很多的補助；有的表示他們不是重症專責醫院，所以無法幫忙。

施景中指出，當年的張上淳教授還年輕，為了醫治病患，兩度懷疑染疫；開協調會議時，七大醫學中心門派的院長許多是他的老師，「據報導說，當時張上淳一時情緒湧上，哽咽問各大門派長老：『大家究竟愛不愛台灣？』大家面面相覷，沉默許久，終於點頭同意，清出病房、動用人力，同心做好收治SARS轉院的準備。」

施景中寫道，桃園衛生局18日召開協調會議，一起為染疫的醫院善後；聽在場開會的醫師說，所有各大醫院沒有人囉嗦，大家決定互相扶持，一起撐下去，「群組裡，我看到我球隊的兄弟，身在重災區的醫院，穿著工作服，抱著球隊一起製作的橄欖球，露出開朗的微笑。我看他憔悴很多，但看到這麼多醫院一起幫忙，我知道他們一定會挺得過去。」

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼指揮中心宣布在部桃成立前進指揮所。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

施景中表示，台灣也是，「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了。還有人要說台灣只是運氣好嗎？若還有其他人不幫忙的，請起碼不要扯後腿。」他也補充說，照片得到當事人同意分享，「院內疫情爆發之初，他把家人都趕回鄉下避難，太太小孩不願和他分開，變成在家也要戴口罩分流。」

此文PO出短短10小時，獲得超過2.9萬人按讚，許多網友感動留言，「感謝每一位前線的醫護人員」、「感謝您們在前線守護台灣」、「醫護人員加油，台灣不是僥倖，而是靠著大家，還有第一線的你們，才能好好的。」

17年前，台大是SARS的重災區，和平醫院淪陷後，許多大型醫院也不願收治SARS患者，重症和疑似患者紛紛擁入台大。那時產房在5樓，引起一連串感染的台商收治在四樓。 其他醫學中心有的表示，他們是私人醫院，沒有像台大一樣領國家很多的補助，有的...

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年1月18日 星期一
ET快訊
直擊唐吉訶德排隊人龍看不到盡頭　這些商品最多人買
「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光
獨／麥當勞開通「街口支付」　4門市搶先登場
「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？
戴資穎再出發！泰羽賽首戰直落二勝革通

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

邊境肉製品有非洲豬瘟計260件　「郵寄、快遞和空運」成把關重點

夫偷幫大姑簽1800萬本票　妻護2孩怨：拒吃年夜飯卻挨罵自私

新冠一年台灣累積確診862例！治療費用初估上看8.1億

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」　接體員：複製可怕弱勢

老高掀起尼采購書潮　先看懂入門文再進階《查拉圖斯特拉如是說》

「差點死在金門」安全帶救命！網紅作家檢討1現象：這是好設計嗎

「啡」你不「渴」　光華咖啡包暖心又暖身！

「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？

1分鐘跳170下！草港國小跳繩超強　男女組囊括全國第一

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

邊境肉製品有非洲豬瘟計260件　「郵寄、快遞和空運」成把關重點

夫偷幫大姑簽1800萬本票　妻護2孩怨：拒吃年夜飯卻挨罵自私

新冠一年台灣累積確診862例！治療費用初估上看8.1億

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」　接體員：複製可怕弱勢