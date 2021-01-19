部桃醫「在家也戴口罩」憔悴照曝　趕妻小回鄉避難！萬人淚喊辛苦

▲施景中PO出在重災區醫院工作的醫師照片。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診。台大醫院婦產科醫師施景中發文，分享在重災區醫院堅守崗位的醫師憔悴照片，「他把家人都趕回鄉下避難，太太小孩不願和他分開，變成在家也要戴口罩分流。」對此，上萬網友留言淚喊，「謝謝你們，辛苦了。」

施景中18日在臉書表示，17年前，台大是SARS的重災區，和平醫院淪陷後，許多大型醫院也不願收治SARS患者，重症和疑似患者紛紛湧入台大；那時產房在5樓，引起一連串感染的台商收治在4樓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張上淳從17年前的抗SARS，到現在抗新冠肺炎。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

施景中說，當時其他醫學中心有的表示，他們是私人醫院，沒有像台大一樣領國家很多的補助；有的表示他們不是重症專責醫院，所以無法幫忙。

施景中指出，當年的張上淳教授還年輕，為了醫治病患，兩度懷疑染疫；開協調會議時，七大醫學中心門派的院長許多是他的老師，「據報導說，當時張上淳一時情緒湧上，哽咽問各大門派長老：『大家究竟愛不愛台灣？』大家面面相覷，沉默許久，終於點頭同意，清出病房、動用人力，同心做好收治SARS轉院的準備。」

施景中寫道，桃園衛生局18日召開協調會議，一起為染疫的醫院善後；聽在場開會的醫師說，所有各大醫院沒有人囉嗦，大家決定互相扶持，一起撐下去，「群組裡，我看到我球隊的兄弟，身在重災區的醫院，穿著工作服，抱著球隊一起製作的橄欖球，露出開朗的微笑。我看他憔悴很多，但看到這麼多醫院一起幫忙，我知道他們一定會挺得過去。」

▲▼指揮中心宣布在部桃成立前進指揮所。（圖／記者陳以昇攝）

施景中表示，台灣也是，「我們早已經不是2003年SARS時的台灣了。還有人要說台灣只是運氣好嗎？若還有其他人不幫忙的，請起碼不要扯後腿。」他也補充說，照片得到當事人同意分享，「院內疫情爆發之初，他把家人都趕回鄉下避難，太太小孩不願和他分開，變成在家也要戴口罩分流。」

此文PO出短短10小時，獲得超過2.9萬人按讚，許多網友感動留言，「感謝每一位前線的醫護人員」、「感謝您們在前線守護台灣」、「醫護人員加油，台灣不是僥倖，而是靠著大家，還有第一線的你們，才能好好的。」