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影／0℃太平山驚見超大包肌肉男！　身分曝竟是「神雕學霸」

記者陳俊宏／綜合報導

太平山18日氣溫降到零度，沒再降雪，不過低溫也讓地面結了一層薄冰。而一名肌肉猛男竟無畏低溫，只穿一件白色三角褲展現「超大包」的好身材，而他的身分也曝光是「神雕學霸」。他說，「裸體權威又上新聞了」，冷到「神雕衣服」都亂丟在山上忘記拿。

《東森新聞》直擊，18日由於氣溫回暖，太平山只剩下一些殘雪，但很多追雪族趕來拍最後的雪景，還有人直接把地面當溜冰場，在現場滑了起來。

0℃太平山驚見「超大包肌肉猛男」　《2分之一強》佩德羅身分曝光：幫我撿神雕衣服。（圖／東森新聞）

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▲▼太平山超大包肌肉男其實是《2分之一強》的學霸洋男。（圖／東森新聞）

0℃太平山驚見「超大包肌肉猛男」　《2分之一強》佩德羅身分曝光：幫我撿神雕衣服。（圖／東森新聞）

而一名外國帥哥在寒冷天氣中只穿一件白色三角褲，大方展現壯碩胸肌和腹肌，在冰天雪地中拍照。他受訪表示，自己是西班牙人，但是住在該國比較沒那麼冷的地方，所以台灣這算冷，不過為了裸就還是要來。

原來這名肌肉男是上過電視節目《2分之一強》的學霸洋男佩德羅，他多次強調自己是個「裸體主義者」，自稱身材是「古希臘神雕」。他說話風格相當搞笑，還是巴塞隆納自治大學的雙學位高材生，擁有多張語言證照，曾在日本留學當過翻譯、老師，取得一級證照，學歷相當驚人。

佩德羅也在臉書發文說，「裸體權威又上新聞了」，冷到衣服都亂丟在山上忘記拿，如果18日有人去太平山看到神雕的衣服，「可以幫我撿起來嗎？」

0℃太平山驚見「超大包肌肉猛男」　《2分之一強》佩德羅身分曝光：幫我撿神雕衣服。（圖／東森新聞）

▲▼佩德羅只穿三角褲拍照。（圖／東森新聞）

0℃太平山驚見「超大包肌肉猛男」　《2分之一強》佩德羅身分曝光：幫我撿神雕衣服。（圖／東森新聞）

0℃太平山驚見「超大包肌肉猛男」　《2分之一強》佩德羅身分曝光：幫我撿神雕衣服。（圖／東森新聞）

▲▼佩德羅直呼會冷。（圖／東森新聞）

0℃太平山驚見「超大包肌肉猛男」　《2分之一強》佩德羅身分曝光：幫我撿神雕衣服。（圖／東森新聞）

▼佩德羅自稱身材是「古希臘神雕」，不吝嗇分享好身材照片。（圖／翻攝佩德羅臉書

《2分之一強》佩德羅。（圖／翻攝佩德羅臉書）

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