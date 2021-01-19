韓國瑜回來了！LINE群組截圖意外流出　強勢復出2路徑曝光

▲韓國瑜去年參選總統，在凱道造勢創下百萬韓粉上街的紀錄，至今仍未被突破。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

靠打韓聲名大噪的民進黨桃園市議員王浩宇，上週六（16日）遭罷免，立刻讓藍軍士氣大振，更讓韓粉吐了一口悶氣。本刊調查，罷王案過關，關鍵在於挺韓的社群及社團動員力明顯強過藍營，這股力量已逐漸在藍營內部發酵，形成「主席派」及「市長派」二路人馬，力拱前高雄市長韓國瑜復出政壇，參選黨魁或直轄市長。

本刊調查，這二股勢力為勸韓復出，日前紛紛利用弔唁韓國瑜岳父李日貴的機會，前往雲林與韓夫婦深談，包括藍營中常委沈慶光及前中常委姚江臨、李昭平等人的「主席派」，即不斷探詢韓參選黨主席的意向。

但知情人士透露，韓當下並未正面回應，有人私下解讀，最快也要到農曆年後韓才會決定選或不選，只是在言談之中，仍可明顯看出韓並未忘情政治，對時局的點評也相當精準，甚至私下感嘆國民黨過往兩岸路線的優勢盡失，韓都很有想法。

另一方面，以深藍系統為主的「市長派」人馬，則大力拱韓參選直轄市長。知情人士透露，由於韓參選黨主席的意向暫時未明，不少挺韓人士近日便轉而積極勸韓參選直轄市長，包括桃園市長或台北市長，都是選項之一，「見過韓的人都認為，對參選縣市長的部分他（韓國瑜）似乎不排斥，也沒有把話說死。」



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