帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

▲▼台中1名單親媽帶3歲童上班，請老闆代為管教，不然竟被凌虐紅腫瘀青。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名單親媽是燒烤店股東兼店長，因忙於店務請朋友也是老闆代為管教3歲男童，不料隔天要下班了才發現小孩全身多處傷痕，尤其屁股和左手掌被打得紅腫、瘀青，網友po文後立刻引發數百名網友聲討，警方傳喚母親和老闆到案說明，男童已由社會局帶走驗傷。

1名陳姓網友下午3點多在臉書po文和小孩被凌虐成傷的照片，瞬間引發網友們肉搜，po文指出，1個單親媽媽帶著小孩辛苦工作，上班時間非常長，早上去市場買菜，串菜串肉，下午直接上班到半夜3點下班收店，用到好4、5點，然後薪水不到2萬，還有小孩才3歲，本來就很調皮，結果被老闆打成這樣，請問老闆憑什麼打小孩？

po文還說，老闆打完後，一句對不起就走，更可惡的是，店損失居然算在媽媽身上，要她簽切結等等，文中不但直指小孩傷痕就是老闆打的，而且還直接說出店名，瞬間引發數百名網友留言痛罵老闆。

警方表示，文po上去不久即接獲網友報案，立即前往該店了解，並傳喚母親和老闆到案說明，母親坦承因忙於店務，所以請老闆代為管教，但不知道竟然這麼嚴重，目前正針對男童母親和店老闆製作筆錄，男童母親尚未表明要不要提告，男童已先由社會局帶走驗傷。

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