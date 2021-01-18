比陪同蘇院長重要？　119消防節鄭文燦表揚64位消防楷模

▲鄭文燦感謝永大扶輪社捐贈價值400萬元的救護模擬情境教室。（圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

119消防節前夕，桃園市長鄭文燦出席消防局18日於八德區防災教育館，舉行「消防節慶祝大會暨永大扶輪社捐贈救護模擬情境教室揭牌儀式」，對於無法陪同行政院長蘇貞昌出席桃園轄內的郵政物流園區-北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程開工動土典，他表示：「有跟蘇院長報備過了，還是以消防節活動為重。」

▲鄭文燦出席桃園消防節慶祝大會。（圖／消防局提供）

鄭文燦表示，消防節前夕表揚64位消防楷模、績優義消、義消防火宣導人員及消防志工別具意義，感謝他們在第一線為消防工作付出，並全力協助疫情後送勤務，帶領桃園邁向更安全、更有保障的城市。鄭市長同時也感謝永大扶輪社捐贈價值400萬元的救護模擬情境教室，運用科技融入救護情境，讓救護人員在訓練過程中可以身歷其境，產生最大的教學效果，對於提升緊急救護質量極有幫助。

▲桃園消防節慶祝大會。（圖／消防局提供）

他說，接受表揚的64位消防楷模、績優義消、義消防火宣導人員及消防志工表現都相當優異，例如有人在吉隆坡野地救護比賽獲得國際組冠軍，有得獎者是在消防署車禍救援挑戰賽獲得全國冠軍，也有同仁獲得傑出公務員殊榮。

▲桃園消防節慶祝大會。（圖／消防局提供）

鄭文燦提到，去年全球遭遇新冠肺炎疫情衝擊，桃園身為國門之都，配合中央防疫政策，設置4處集中檢疫所協助入境人員居家檢疫及居家隔離工作，桃園11家急救責任醫院累計收治全國逾2成的確診個案。

而從機場到醫院再到社區，桃園皆承擔極重的防疫責任，消防弟兄在疫情期間也全力支援後送勤務，包含鑽石公主號、武漢包機、湖北包機，以及民眾在居家檢疫、居家隔離期間，或是集中檢疫所醫療後送等。截至目前桃園市消防局防疫後送勤務累計出動475車次、其中134人確診，比例相當高，市府也特別頒發防疫勤務獎金5,000元及給予5天自主健康管理假，慰勉同仁辛勞。

包括立法委員湯蕙禎、趙正宇、市議員陳治文、陳美梅、蔡永芳、簡智翔、市府消防局長謝呂泉、警察局副局長廖美玲、八德區長邱瑞朝、桃園市消防協會理事長呂學萬、國際獅子會300G2區創區總監暨防火宣導大隊長黃簡美桂、永大扶輪社社長連瑤淇、國際扶輪3490地區總監陳向緯、3502地區總監朱立德等均一同出席活動。

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