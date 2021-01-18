無駕照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與最新存款金額曝

▲台中5寶爸9年無照騎車趴趴走，被罰27萬元，只能做日領現金工作。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，歷經工作、搬家紛擾，新聞延燒近月，17日在台中行善團團長張茗富陪同下出面澄清善款謠言，此外，江9年來一直是「騎身分證」，也就是無照騎車趴趴走，累積罰單近30張、罰款27萬元，江只能從事日領現金的工作，一旦加入有勞健保的公司，薪水就會被按月扣款。

江男去年平安夜po文急售嬰兒車的消息傳開後，近1個月以來，歷經背景起底、工作和搬家紛擾，讓外界有如看一齣連續劇，尤其早被外界看衰做什麼工作都不會超過3天，果然5天的夜班洗車場工作後就離職了，江在外界巨大壓力下出面說明。

江首先澄清善款流向，他說，事發以來大約收到4萬元捐款，他全支付房租，沒有亂花，目前房租12500元，連同預付2個月押金，一次就給房東37500元，一旦他申請到低收入戶證明，房東已允諾月租降至6500元，會退租金給他。

至於把善款拿去買名牌和哀鳳12手機一事，江說，手機是舊的哀鳳8，身上衣服是別人送的，他甚至連零錢都存下來，已存了800多元，而機車更是騎到現在，因為根本沒錢去改車。

江坦言會回到防水工程公司上班，是因為欠老闆3、4萬元，此外，還欠交通違規紅單27萬多元，他說，18歲時騎機車要去考駕照，不料被警察攔下，當場開出6000元無照騎車罰單，他沒錢繳交，也無法考照，9年來一再被攔檢、開單，才會累計這麼多，若有餘錢會去分期付款。

台中市交通事件裁決處表示，無照騎車罰單6000元，逾60天未繳，罰款增至9600元，不會再高，如果真如江男所說，罰金27萬多元，那他應該被開單近30張。

裁決處建議江男，盡速申請分期付款，繳交每張罰單最低額度500多元後，就能報考駕照，否則一旦加入有勞健保的公司，江男薪水就會按月扣款。

汽車美容店老闆表示，江男工作5天，薪水5千元，公司會扣除勞保費用後，這兩天通知來領。

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