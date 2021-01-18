　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無駕照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與最新存款金額曝

▲台中5寶爸9年無照騎車趴趴走，被罰27萬元，只能做日領現金工作。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中5寶爸9年無照騎車趴趴走，被罰27萬元，只能做日領現金工作。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市育有5個小孩的27歲江姓男子，歷經工作、搬家紛擾，新聞延燒近月，17日在台中行善團團長張茗富陪同下出面澄清善款謠言，此外，江9年來一直是「騎身分證」，也就是無照騎車趴趴走，累積罰單近30張、罰款27萬元，江只能從事日領現金的工作，一旦加入有勞健保的公司，薪水就會被按月扣款。

江男去年平安夜po文急售嬰兒車的消息傳開後，近1個月以來，歷經背景起底、工作和搬家紛擾，讓外界有如看一齣連續劇，尤其早被外界看衰做什麼工作都不會超過3天，果然5天的夜班洗車場工作後就離職了，江在外界巨大壓力下出面說明。

江首先澄清善款流向，他說，事發以來大約收到4萬元捐款，他全支付房租，沒有亂花，目前房租12500元，連同預付2個月押金，一次就給房東37500元，一旦他申請到低收入戶證明，房東已允諾月租降至6500元，會退租金給他。

至於把善款拿去買名牌和哀鳳12手機一事，江說，手機是舊的哀鳳8，身上衣服是別人送的，他甚至連零錢都存下來，已存了800多元，而機車更是騎到現在，因為根本沒錢去改車。

江坦言會回到防水工程公司上班，是因為欠老闆3、4萬元，此外，還欠交通違規紅單27萬多元，他說，18歲時騎機車要去考駕照，不料被警察攔下，當場開出6000元無照騎車罰單，他沒錢繳交，也無法考照，9年來一再被攔檢、開單，才會累計這麼多，若有餘錢會去分期付款。

台中市交通事件裁決處表示，無照騎車罰單6000元，逾60天未繳，罰款增至9600元，不會再高，如果真如江男所說，罰金27萬多元，那他應該被開單近30張。

裁決處建議江男，盡速申請分期付款，繳交每張罰單最低額度500多元後，就能報考駕照，否則一旦加入有勞健保的公司，江男薪水就會按月扣款。

汽車美容店老闆表示，江男工作5天，薪水5千元，公司會扣除勞保費用後，這兩天通知來領。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

快訊／台南住宅鐵厝大火　驚傳父女受困！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

約網友見面狂搶8千逃逸！蘆洲警火速逮2男　還查扣二級毒品

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

27筆記掀司法醜聞！收3件襯衫vs.5件　劍青檢改斥：1件都不可以

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

快訊／台南住宅鐵厝大火　驚傳父女受困！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

約網友見面狂搶8千逃逸！蘆洲警火速逮2男　還查扣二級毒品

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

27筆記掀司法醜聞！收3件襯衫vs.5件　劍青檢改斥：1件都不可以

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被寄生　狂刺41刀奪母女命

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

即／台鐵調車工遭「2節車廂夾中間」！　送醫搶救不治

禮儀師摔棺下跪　同業：嚴重犯大忌

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

賓士飛對向！　21歲男載長髮女友泡完湯翻車

更多熱門

相關新聞

夫被兩車廂「夾殺」亡！結婚3年妻崩潰認屍

夫被兩車廂「夾殺」亡！結婚3年妻崩潰認屍

台鐵局林姓調車工今（18）日早上在屏東潮州車輛基地檢車段進行車廂更換調車作業時，遭到2列車箱夾傷送醫不治，他的家人接獲通知趕到，相當難過，不敢相信，其妻更是癱軟在地，檢警將查明死因，依法究辦。

不小心脫口說「部桃」　陳時中大方承認

不小心脫口說「部桃」　陳時中大方承認

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

累積5醫護染疫！指揮中心進駐成立「前進指揮所」

累積5醫護染疫！指揮中心進駐成立「前進指揮所」

與富商不當接觸　記者質疑輕放2屆退法官

與富商不當接觸　記者質疑輕放2屆退法官

關鍵字：

五寶爸台中行善團交通裁決處影音

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面