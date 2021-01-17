台灣燈會2座副燈亮相！牛年「結合喜鵲、狀元」祈福包中

▲「2021台灣燈會」位於錦華公園的主燈「乘風逐光」。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者李宜秦／台北報導

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市舉辦，燈區有雙主燈、六大燈區等，交通部觀光局正式發表兩座副燈，分別為水上副燈新竹公園麗池中的「竹鵲松風迎春曦」、新竹市孔廟前的「犢站金榜」，結合LED動畫彩幕展現，並設計有「擲包粽（中），求狀元」祈福活動。

觀光局表示，今年兩座副燈各有不同特色及吉祥意涵。「竹鵲松風迎春曦」副燈以牛年及新竹市鳥喜鵲結合，兩面造型有代表新竹市地標「迎曦門」的剪影。透過三隻喜鵲振翅飛翔，環繞新竹市樹黑松，帶動躍水而出的錦鯉，譜出迎接曙光穿透迎曦門、擁抱幸福的意象。

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▲▼台灣燈會副燈亮相。（圖／觀光局）

座落在新竹公園傍孔廟前的「犢站金榜」副燈則結合牛年與古代狀元榜首特色，披上紅帔、頭戴狀元帽、手拿象徵智慧的文昌筆，皆以「吉慶符號」之意象，表達出造訪之考生，「初生之犢，登封狀元」之意。

設計上結合廟宇祈求擲筊，打造「擲包粽（中），求狀元」的祈福活動，完成活動即有機會獲得「包中（粽）手鍊」，並搭配祈福卡，為考生祈福求運，博好彩頭。

▲▼台灣燈會副燈為考生祈福。（圖／觀光局）

2021台灣燈會將於2月26日至3月7日在新竹市舉辦，燈區有雙主燈、六大燈區等規劃多元賞燈，豐富璀璨的元宵盛會，觀光局表示，歡迎民眾前往賞燈，體驗傳統元宵燈節與各式科技美感的結合。