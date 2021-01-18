草屯雷藏寺現神蹟！取下祝福布條…「一切時中皆吉祥」7字烙石壁

▲南投草屯雷藏寺拿下祝福布條後，石壁上出現「一切時中皆吉祥」7個大字。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽、莊智勝／南投報導

神蹟出現了！南投縣草屯鎮台灣雷藏寺前年在大門口駁坎掛上2020年祝福語，今年拆下布條準備換上新的祝福語時，卻發現2020年那句「一切時中皆吉祥」竟清楚地烙在石壁上，令路過民眾及寺中同仁嘖嘖稱奇。雷藏寺蓮歐上師受訪時表示，「感覺上冥冥之中佛菩薩在給台灣做祝福，期盼全體國民百姓都能幸福美滿，疫情快快退散！」

蓮歐上師表示，雷藏寺每年都會在大門口駁坎處掛上祝福標語迎接新的一年，前年的布條祝福語為「一切時中皆吉祥」，當時掛上後因後來新冠疫情爆發，流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶領全台一同防疫，並取得相當優異的成果，這句「一切時中皆吉祥」也被民眾讚為是「超前預言」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今2020年過去，寺方為迎接2021年，依照慣例除舊布新，拆下祝福語布條準備換上新的時候，卻赫然發現「一切時中皆吉祥」7個大字竟清楚地烙在石壁上，奇怪的是，布條上除了祝福語外，還有蓮花、雲朵圖形，但卻僅有這7個字被留刻下來，令路過民眾及寺中同仁都覺得不可思議。

站在科學角度看，該祝福布條字體是以黑色書寫，不透光且吸熱，長時間在陽光的照射下，字體遮蓋處的石壁上就難以生長青苔，其他部分則多為白、藍、紅等顏色，透光性較佳，青苔也得以生長，在經過1年時間後，7個大字才會被「烙印」在石壁上。

但站在宗教角度，蓮歐上師說，那片駁坎石壁時常會有水流下來，其他地方都被洗得很白，但唯獨那句話的字體清晰可見，「感覺上，就像是冥冥之中佛菩薩在給全台灣做祝福，希望新的一年，台灣全民百姓都能幸福美滿！」蓮歐上師表示，在台灣，不論何種宗教、宗派都沒有門戶之見，所有宗教在舉辦法會時，最後都會祝福台灣，期盼風調雨順、國泰民安、疫情退散，所有宗教都團結一致祝福這塊土地；有了佛菩薩加持，相信我們一切都會很美好！」

▼雷藏寺每年都會在大門駁坎換上新的祝福標語。（圖／記者白珈陽攝）