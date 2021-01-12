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南投婦天寒出門餵浪浪忘記回家路　暖警開車邀看街景助返家

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲埔里警分局鯉潭派出所員警請張婦坐上巡邏車，協助她返家。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

寒流一波接著一波，南投縣埔里鎮一名高齡92歲的張姓婦人，日前被發現身穿單薄衣物獨自在虎山社區遊走，經民眾報警請求協助，埔里警分局鯉潭派出所長王榮藤親自率員前往關心，警方到場時張婦因天寒發抖，員警請她坐進警車，待張婦想起住處，順利將她送回家中，家屬對警方十分感謝。

據悉，張姓婦人疑有失智現象，有餵食流浪貓狗的習慣，日前為出門餵食流浪動物，卻一時忘了家在何處，在外遊走4個多小時。

警方獲報到場時，由於天氣寒冷、張婦也無法說出自己年籍資料，員警一面安撫其緊張情緒一面先請她上車稍作休息，並以巡邏車帶其挨家挨戶詢問家中是否有老人迷失。所幸路過之景像逐漸喚起張婦記憶，她想起住處位於中正二路一帶，經警方送返家後，將她交由家屬照顧，家屬對於警方及時處理深表感謝。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲員警順利將張婦送回家，其家屬對警方十分感謝。（圖／記者白珈陽翻攝）

埔里分局呼籲，「家有一老、如有一寶」，家中長輩如高齡患有失智情形者，要多多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，若失去聯絡切勿慌張，只要發覺親屬已行蹤不知去向應立即向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，以利警方搜尋。

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