核酸檢測也造假！　涉事第三方機構早有不良紀錄

▲河北隆堯發生核酸檢測造假事件 。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北發生核酸檢測造假事件，檢測漏掉3名感染者，該公司業務代表翟某某已經遭到拘捕。據了解，這間第三方檢驗機構去年4月也發生過不良紀錄，遭到當地衛生單位開罰。如今，出現造假風波，連累隆堯縣全縣百萬民眾今（18日）起全部實行「居家隔離」，不得外出。

《新京報》消息指出，河北省邢台市政府從1月12日到13日，隆堯縣進行第二輪全員核酸檢測，因檢測能力有限，委託第三方機構濟南華曦醫學檢驗有限公司檢測314987人。該公司業務代表翟某某14日向隆堯縣衛健部門回報檢驗情況，「結果全為陰性」，隆堯縣據此上報第二輪全員核酸檢測結果全部為陰性。

隆堯縣衛健部門16日接到翟某通報，送檢核酸樣本中有一管1:10的混檢樣本呈陽性。隆堯縣立即啓動應急預案，對該採樣管所涉及的10名人員全部重新採集樣本，進行單人單管核酸雙檢，做血清抗體和胸部CT檢查。

▲隆堯全縣封閉消毒 。（圖／翻攝 央視）

報導稱，截至17日14時，10名人員中共發現3名新型冠狀病毒感染者，其中2個普通型，1個無症狀。目前，公安機關已對翟某某採取刑事強制措施。隆堯縣18日進行第三輪全員核酸檢測，全縣百萬人因為造假事件「居家隔離」等待檢疫通過。

目前，隆堯縣已對所有密接者、次密接者進行集中隔離。據了解，涉嫌造假的機構，去年4月也出現瞞報曾被衛健委處罰。 目前，公安機關已對濟南華曦醫學檢驗實驗室業務代表翟某某採取刑事強制措施。濟南市立即責成公安機關對涉事機構開展全面調查。經調查，涉事企業隸屬於深圳市核子基因科技有限公司。

大陸做核酸檢測機構流程，第三方醫學檢驗機構先自主報名，經專家現場評估、盲樣考核、室間質評、相關工作人員經培訓合格後予以認定，才可承擔濟南市新型冠狀病毒核酸檢測工作。「第三方檢測機構和服務對象簽約後即可開展新型冠狀病毒核酸檢測，並對相關工作人員的防護和檢測結果負責。 」