核酸檢測造假惹禍！　全縣「百萬人禁足」活動範圍限自家

▲河北隆堯全縣封閉 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸河北省疫情嚴峻，隆堯縣委託第三方檢測機構出現假情況。目前最新消息指出，大陸政府祭出非常手段，當地政府今（18日）發佈《關於嚴格執行防疫封控措施的通告》，通告稱「所有居民實行居家隔離，活動範圍僅限於自己家中。」解除時長未定，極有可能到過年前後。

通告全文強調，除了保障防疫工作、醫療服務、城市運行、值班執勤工作人外，全縣全域車輛和行人採取嚴格的管控措施。消息來得突然，眼下只剩一個月就要過年，全縣人員被封鎖在家，許多民眾無奈。

▲隆堯封縣大消毒 。（圖／翻攝央視）

相關公告如下：

一、 縣域界設置六個檢查站，圍繞縣城設置五個檢查站，對小區、城中村、各鄉村進行全程管控。縣域檢查站通行按上級政策執行，縣城檢查站嚴格管控，控制人員、車輛流動。

二、 全縣所有小區、家屬院及農村居民一律不允許自由流動，所有居民實行居家隔離，活動範圍僅限於自己家中。

三、 住宅小區（家屬院）分包單位和村委會，積極幫助解決居家群眾的實際困難，保障群眾的正常生活。各單位為執行工作任務的人員盡力提供食

四、 宿，吃住在單位，減少流動。執行抗疫任務出行，由單位出具證明（當日有效）。出行證明嚴格控制，誰開具誰負責。

五、 對於違反以上規定且不聽勸阻的，依法依規進行處理。

▲石家莊隔離屋建成 。（圖／翻攝 人民日報）

另外，為了防堵河北疫情繼續擴散，大陸日前祭出霹靂手段，大動員撤離石家莊2萬多名人員，同時進行開闢集中隔離點開建。從13日開始搭建組合屋，經過80多個小時建設，一千多套集16日成房屋吊裝完成。

《人民日報》指出，隔離點位於石家莊市藁城區和正定縣交界的黃莊村南，佔地約500畝，共建設3000間隔離房，用於安置新冠肺炎密切接觸者和次密切接觸者等人員。所有人員將會在隔離點過年，飲食安排將由政府統一調度。