討不到薪水！48歲外送員「點火自焚」　全身焦黑哭喊：還我血汗錢

▲外送員自焚。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

江蘇泰州市近日發生自焚慘案，一名48歲的劉姓外賣員因討薪不果，為了維權竟將汽油倒在身上並點燃，瞬間變成「火人」，身上焦黑一片還不斷強調「我要我的血汗錢」，令人看得十分鼻酸。

▲路人拿滅火器救援。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事發於11日上午10時許，現場畫面可以看到，劉男當時站在一輛電單車旁，緊接著將汽油倒在身上並點燃；多名男子看到後，立即拿起滅火器救援；一名女保安上前關心，並讓劉男趕緊前往醫院治療，但他卻拒絕並強調「我要我的血汗錢」。

▲劉男倒地不起。（圖／翻攝自秒拍）

劉男送醫後確診為二度至三度燒傷，面積達80%，還需在加護病房待2個月，整體治療費約100萬元（人民幣）。據泰州市海陵區新聞辦16日通報，傷者是48歲雲南人，2013年起暫住海陵工作；目前正在泰州市人民醫院救治，生命體征平穩。

▲身上焦黑一片仍不斷強調 「我要我的血汗錢」。（圖／翻攝自秒拍）

通報指出，劉男在2019年10月與好活（徐州）網路科技有限公司簽訂《項目轉包協議》後，承攬靖江贏跑公司的「餓了麽」配送業務。然而在12月上旬，他因配送服務費結算問題，與靖江贏跑公司發生糾紛，雙方多次協商不果。劉當天與相關負責人協商破裂後便自焚。

事發後，海陵區委、區政府高度重視，第一時間協調醫療專家隊伍，對傷者進行全力救治，並迅速成立聯合調查組，對事件展開全面調查。與此同時，與「餓了麼」公司進行交涉，目前由「餓了麼」支付的首筆治療費用已匯至指定賬戶。

消息傳出後引發網友感嘆，「所以，不這麼做都沒辦法維權了嗎」、「這類服務弱勢群體應該得到更多人的關注」、「48歲了，壓力最大的時候，原以為是個年輕人」、「就這種外包合同能不能取消，明擺著留條路給他們甩鍋」。