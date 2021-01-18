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社會 社會焦點 保障人權

強烈冷氣團尾巴「桃園一天5人猝死」　每日至少3人冷到失去意識

記者黃翊婷／綜合報導

強烈冷氣團持續發威，中央氣象局18日針對全台19縣市發布低溫特報，而今晚到周二清晨仍有一波低溫。桃園市消防局統計，近期每日都有3至6位年長者疑似太冷而失去意識，光是17日一天就有5人猝死。

根據《聯合新聞網》報導，雖然這幾天氣溫有稍微回升，但受到強烈冷氣團影響，早晚仍十分寒冷，光是17日一天，中壢區、桃園區、楊梅區總共有4男1女（年紀最大90歲），疑似因為受不了低溫，突然倒地不起，送醫急救仍宣告不治。

▲寒流發威，疑天冷關係，彰化院檢有2人昏倒送醫。（示意圖／本報資料照）

▲桃園一天5人猝死。（示意圖／ETtoday資料照）

中央氣象局表示，18日清晨全台最低溫出現在南投縣中寮，僅6.3度，北台灣一整天偏涼，中南部因陽光較明顯，氣溫會稍微回升，但今晚到周二清晨還有一波低溫，因天氣晴朗有輻射冷卻作用，預估大部分地區為8至12度，中部以北則是8、9度，跟今晨溫度差不多，周二白天起強烈冷氣團減弱，未來幾天會逐步回溫，天氣相當穩定。

醫師提醒，「脫光衣服、洗澡前後、睡眠當中」是猝死的3大高危險時機，超過65歲以上的年長者以及慢性病患，房間最好都保持在18°C以上，但要注意兩房或內外溫差不要大於5°C，以免冷熱溫差過大，身體反而負荷不了。

▼冷氣團接力來襲，民眾居家保暖也要注意內外溫差。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖,羽絨衣。（圖／記者李毓康攝）

除此之外，民眾也可以把握《ETtoday新聞雲》曾報導的8個保命小撇步，一起安全度過接下來的寒冬。

1.做好保暖

首要關鍵當然是做好身體的保暖，尤其要特別注意脖子、四肢末梢，可善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子等增加衣物的層次，以達到保暖。

2.起床先暖身

知名營養師高敏敏建議，剛起床時可先喝些溫開水，讓身體稍微活動暖身後再慢慢增加活動量，不要一早起床就急促動作，會不利血流及血管收縮。

3.隨身攜帶保暖衣物

隨身帶著保暖衣物，尤其是老人和小孩對於環境溫度的變化反應比較不敏感或無法很好表達，更要注意。

4.避免大吃大喝及過多情緒起伏

飲食上盡量別大吃大吃，多攝取蔬菜水果等高纖食物，預防便秘，且要多喝溫開水，避免血液過度黏稠。另外，也要盡量避免突然用力、緊張、興奮或突然激烈運動。

5.不宜單獨泡湯或泡澡

尤其經醫師囑咐的高危險群，高血壓、心血管疾病等病人，要避免單獨爬山、泡湯等離開人群的活動。

6.不加重身體壓力

想運動的話最好避開清早及夜晚的寒冷高風險時段。

7.妥善控制病情並規律服藥

有相關疾病或有家族遺傳史者，要定期量測記錄血糖、血壓、血脂肪，並按時規律服藥，幫助控制病情。

8.隨身攜帶病例卡及緊急用藥

相關疾病患者或高危險群外出時要隨身攜帶病例卡，如醫師有開給緊急備用藥品也要隨身攜帶。

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