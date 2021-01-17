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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

他站車頂狂甩仙女棒　火花「螺旋式」噴濺...下秒悲劇：賠慘了

▲▼兩性,女孩,女人,仙女棒。（圖／取自Pixabay）。

▲仙女棒一點燃就會散發出耀眼的火花，但其缺點是火花很快就會燒盡熄滅，觀賞時間較短。。（圖／取自Pixabay）。

記者楊庭蒝／綜合報導

年節將至，大陸最近相當流行一款「仙女棒」，一種可以替代煙火的鋼絲棉煙火，只要輕輕甩動轉圈就可以輕易製造出火花四射的效果，拿來拍成照片或影片都相當吸引人。一名徐男在2日站上自己百萬名車的車頂，一邊玩著這款仙女棒，並請一旁的友人拍成影片紀錄，沒想到事後卻發現，自己的豪車車身被燒出了很多小坑，連一旁鄰居的私家車也被波及，損失估計超過上萬塊人民幣。

綜合陸媒報導，上海嘉定公安分局真新街道派出所接獲報案，被害者指出，私家車的烤漆與車窗玻璃全部都是密密麻麻的小坑，警方循線追蹤後發現徐男擁有高度嫌疑，而徐男也直接坦承自己的犯行，並主動願意承擔賠償，承諾將吸取教訓。

▲▼犯嫌站在車頂上甩仙女棒。（圖／翻攝自澎拜視頻）

▲犯嫌站在車頂上甩仙女棒。（圖／翻攝自澎拜視頻）

據悉，鋼絲棉是一種拋光材料，主要用於石材製品和木製品的研磨加工，屬於易燃物品，燃點比較低；進行拋灑的話，可能會產生一種比較絢麗的火花的效果，它在燃燒的過程中，玩耍的人會對自身產生危險，頭髮，身上的衣物。

對此，徐男表示，自己是在抖音和淘寶等平台上看到這個拍照神器仙女棒，才會想說買來試試看。不過，經過消防單位實測，這種仙女棒含有高度的安全隱憂，相當容易使易燃物起火，其中頭髮與報紙是實測項目中最容易被點燃的物品，提醒民眾若要使用類似的產品，一定要再三小心。

▼車子玻璃被燒出凹洞。（圖／翻攝自澎拜新聞）

▲▼車子玻璃被燒出凹洞。（圖／翻攝自澎拜新聞）

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