17歲雙胞胎畸戀共組家庭...還生下1女！家人怒斷決關係

▲肯亞一對雙胞胎不顧家人反對，相戀後還誕下一女。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

肯亞一名女子先前在社群平台抖音（TikTok）上放閃，本以為只是一般夫妻間的愛情故事，未料女子的丈夫竟是自己的雙胞胎哥哥，並透露自己在17歲時就不惜與家人斷絕關係，懷孕嫁給了現在的丈夫，故事的發展不禁讓人跌破眼鏡。

根據外媒《每日星報》報導，這名叫麗希（Lexy Chiweru）的女子在抖音上使用帳號「duhh.itzz.lexy」分享了一則影片，描述了她是如何愛上自己雙胞胎哥哥的故事，影片中不乏也有許多親吻和擁抱等的親密動作。據了解，在他們公開了彼此關係後，父母就拋棄了他們，迫使他們必須離開家庭在別處謀生，後來結婚時所辦的婚禮也沒人參加。

▲麗希與雙胞胎哥哥相戀後，並不被外界祝福。（圖／翻攝自抖音／＠duhh.itzz.lexy）

麗希表示，自出生以來2人就一直很親密，然後便意識到彼此之間是怎麼一回事，儘管家人和朋友們都視這種行為是一種罪過，並把他們踢了出去，但她反倒認為這使2人更加團結，感情也更加牢固，並在影片中補充道，即使所有人都離開了他們，他們也不會放棄彼此，「無論如何我們都結婚了。」最後還放上一家3口的甜蜜合照。

影片曝光後也引發了網友正反兩極的回應，其中有些人給予祝福，但更多的是痛批他們的行為簡直亂倫，認為「這個社會真的生病了」、「如果是我的兒女，我會想把他們活埋或毒死」、「自私自利，孩子很可能會無法理解或死於很小的年紀」。

▲雙胞胎結婚後，並不在意外界眼光，並曬上了甜蜜合照。（圖／翻攝自抖音／＠duhh.itzz.lexy）

面對網友們的批評，麗希僅表示，「正如我所說的，這就是我們的故事，無論有多少仇恨，都不會改變我的想法，我希望我們的愛永遠長存。」