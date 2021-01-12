他首開社交軟體「秒1500萬追蹤」　全網趕來朝聖…大神本尊回應了

▲袁隆平開抖音。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸短影音社交平台抖音平台上近日一個開通不久的帳號，還未發布一條影片，粉絲數瞬間就突破千萬。許多網友聞訊趕來朝聖，興奮表示，這才是真正的「頂流」！據悉，這一切的吸引力只因這個帳號的認證是中國工程院院士、雜交水稻之父袁隆平！

近日，抖音一帳號「袁隆平中華拓荒人」，以袁隆平身分認證，粉絲量短時間內超1500萬。快手也出現同名帳號，粉絲超600多萬。

網友紛紛留言，「果斷關注！畢竟我吃了他家大米了」、「袁老同意的情況下，做一些正能量宣傳，沒有問題，尊重袁老為前提」。

不過，事情馬上反轉。1月11日，有媒體向本人求證，袁隆平院士在互聯網平台未開設任何私人帳號，已授權律師處理此事。

網友對此質疑，「那身分認證過程是怎麼通過的？」、「吃飽撐著，來蹭院士的熱度」。對此，抖音11日回應，今日，有媒體報導稱，袁隆平入駐抖音「其本人並不知情」。現將袁隆平抖音官方帳號「袁隆平中華拓荒人」入駐過程說明如下：

1.2020年8月，青島海水稻研究發展中心有限公司（以下簡稱：青島海水稻中心，袁隆平院士為該公司法定代表人）與我們取得聯繫，就袁隆平院士入駐抖音、今日頭條、西瓜視頻，科普「三農」知識等方面合作進行多次溝通。

2.2020年10月，青島海水稻中心工作人員向抖音提供了袁隆平授權函和袁隆平本人身分證資訊等認證必需資料，完成實名認證。

3.認證後，原計劃2021年1月12日，「袁隆平中華拓荒人」將在今日頭條、抖音、西瓜視頻平台發布首條視頻，於1月15日第五屆國際海水稻論壇上開啟首場直播，並簽約加入字節跳動公益「三農合夥人」項目。

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