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天津「全城大搜索」染疫雪糕　追回372盒、檢測2122人

▲▼天津檢測站的防疫人員日以繼夜地工作。（圖／路透）

▲天津疾控部門查出進口雪糕呈現新冠病毒陽性反應。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

天津疾控部門日前檢測天津市大橋道食品有限公司送檢的雪糕樣本，最終發現有3份雪糕樣本檢測結果呈陽性。經過相關單位連日來的「雪糕大追捕」，流入市面的393盒涉疫雪糕已追回372盒，涉及的2122人核酸檢測均為陰性。

《中新社》報導，「染疫」的3份雪糕是天津市大橋道食品有限公司於12日、13日分別送檢的3份巧克力口味雪糕、草莓口味雪糕、香芋口味雪糕樣本。天津市疾控中心14日複核，核酸檢測結果仍為陽性。

截至目前為止，天津各相關區共採集涉疫食品、外包裝、原材料及生產企業及銷售鋪面等環境樣本2873份。其中，除津南區報告3份雪糕樣本陽性、3份烏克蘭進口生產原料乳清粉樣本陽性，河北區報告1份同批次雪糕樣本陽性、西青區報告2份同批次雪糕樣本陽性外，其他樣本結果均為陰性。

官方此共排查相關人員2187人，其中在津2122人，均實施居家或集中隔離，已全部完成首次核酸檢測，結果均為陰性；離開天津的65人，相關信息均已向外省市推送。

報導指出，經反復覈實，流入天津市市場的涉疫雪糕為393盒，天津市場監管部門已追回372盒，其它21盒正在追查中。相關直接接觸者、消費者及其密切接觸者均已實施隔離管控，首次核酸檢測均為陰性。

 
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