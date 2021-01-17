電動車標榜快速充電「續航1000公里」　專家打臉：一定是騙子

▲大陸國產電動車市場進入發展關鍵時期。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸廣汽埃安近日公布的廣告海報稱，其搭載超級快充電池的車型8分鐘可充電80%，續航力能達1000公里；智己汽車及蔚來汽車也先後宣布旗下電動車可有超1000公里的續航力。對此，大陸中科院士歐陽明高表示，「有人告訴你，這個車能跑1000公里，幾分鐘能充滿電，還很安全，成本又很低，以目前的技術來講，他一定是騙子。」

▲海報稱電動車搭載固態電池，續航力能達1000公里。（圖／翻攝魏來汽車宣傳海報）

《每日經濟新聞》報導，「1000公里續航力」成為近期大陸電動車車廠的銷售賣點，取決於電池系統的更新換代。不過，歐陽明高卻對目前電動車的電池技術和續航力，抱持懷疑態度。他表示，新能源車充電體系建設與快充技術突破，接下來5-10年內或能達到，「白天可以用15分鐘充滿75%的電量。」

▲大陸蔚來汽車發表新型電動車。（圖／CFP）

至於蔚來汽車公布150kWh固態電池後，有觀點認為，鋰電池已達發展極限，固態電池可以繼承鋰電池的地位。然而，固態電池存在固態電解質，難輕薄化、稀有金屬原材料成本高等問題，距離大規模應用還有很長的一段距離。

欣旺達副總裁梁銳表示，從目前實驗室的成果來看，固態電池能量密度高、安全性好等特點確實能夠展現出來，但實驗室成果和商用化產品之間還存在一定距離，包括性能、可靠性、成本等因素，「商業化落地可能還需要等到2030年前，順利的話應該會在2025年到2030年之間實現。」

值得注意的是，比亞迪股份有限公司董事長王傳福認為，2021年將是中國電動汽車普及化快速發展的元年，繼續完善電動車安全法規標準、增強雙積分價格的可預見性、建立積分池管理機制、私家車電動化需要插電混動和純電動雙管齊下等問題仍待解決。