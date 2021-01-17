　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／染疫護師2家人流鼻水隔離「院內感染擴大？」　陳時中說明

記者陳詩璧／台北報導

北部某醫院醫師照顧新冠患者染疫，女友護理師確診，昨（16日）晚間再新增1名確診護理師，疫情擴大成院內感染，醫師情侶的265名接觸者最快今公布二採結果。指揮中心指揮官陳時中表示，院內休息室內查出4個點有病毒，同室的醫師居家隔離。而護理師4名家人也居家隔離，其中爸爸和哥哥有流鼻水症狀，住院隔離中，而是否疫情還再持續擴大，陳時中下午3點召開記者會說明。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長等4人。

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

這名確診的護理師（案852）與本土首位染疫醫師（案838）在同間醫院工作，曾與醫師於1月10日工作時短暫接觸，案於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動，1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

指揮官陳時中說，因應本起事件，該院已將個案上班病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

▲截至1月17日為止，全台新冠肺炎確診總累積人數為851人。（圖／翻攝疾管署網站）

▲截至1月17日為止，全台新冠肺炎確診總累積人數為851人。（圖／翻攝疾管署網站）

衛生單位已掌握個案接觸者及進出該病房者，將全數進行採檢，並進行相關人員居家隔離，同病房護理人員將全數進行居家隔離，醫師則由醫院安排停止臨床工作，在家中進行隔離至1月21日，後視採檢結果及相關情形，評估是否恢復看診。

而同病房已出院病人中，個案直接照護病人及陪病家屬皆列為居家隔離，其餘則自主健康管理至1月28日，後續將依疫調情形持續匡列並進行後續防治作為。陳時中也表示，案838、案839匡列醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，最快將於今（17日）公布第2次採檢結果。

▲▼新增1例本土COVID-19病例，為案838接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲16日晚間新增1例本土COVID-19病例，為案838接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180
今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全球僅台灣這麼安全」　牙醫曝美國疫情煉獄：只能放著等死

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

5寶爸上班5天就辭職　洗車場老闆「神預料」！出面回應了

案852去診所「陰轉陽」！指揮中心不公布足跡　民眾憂成社區破口

孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？

體重上升小腹凸！女孩嚇壞秒衝婦產科　結局笑翻網「有抖M體質」

桃園4醫護「院內足跡」曝光！一張圖看感染擴大　10分鐘就中鏢

南投「泡麵土地公」免費被糟蹋！廚餘塞滿過濾網　網嘆：好浪費

罩杯暴漲嚇壞！女子「B→D」求診婦產科　遭醫師一句話羞辱崩潰了

台南火化場摔棺露屍！目擊者爆「手去卡門」…廖大乙：心願未了

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

「全球僅台灣這麼安全」　牙醫曝美國疫情煉獄：只能放著等死

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

5寶爸上班5天就辭職　洗車場老闆「神預料」！出面回應了

案852去診所「陰轉陽」！指揮中心不公布足跡　民眾憂成社區破口

孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？

體重上升小腹凸！女孩嚇壞秒衝婦產科　結局笑翻網「有抖M體質」

桃園4醫護「院內足跡」曝光！一張圖看感染擴大　10分鐘就中鏢

南投「泡麵土地公」免費被糟蹋！廚餘塞滿過濾網　網嘆：好浪費

罩杯暴漲嚇壞！女子「B→D」求診婦產科　遭醫師一句話羞辱崩潰了

台南火化場摔棺露屍！目擊者爆「手去卡門」…廖大乙：心願未了

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

「價值觀不同」是分手最大主因！2個關鍵為彼此關係搭起緊密橋樑

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

天冷為什麼特別容易便秘？　9大原因曝光　不是多吃菜就好

《全明星運動會》第2季名單瘋傳！　炎亞綸被點名「與三立破冰了」

唐綺陽運勢／天秤脫單不遠了「放輕鬆」1招激增桃花！雙魚有正財運

快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180度

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

生活熱門新聞

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

下周「潮濕雨神」報到　雨區出爐

台南火化場摔棺露屍！廖大乙：心願未了

案852曾去診所！指揮中心不公布足跡　民眾怕爆

B罩杯暴漲到D！女子求診遭醫師羞辱

裸女墜地天井亡…台北「猛鬼國宅」最快2024重建

女小腹微凸衝婦產科　結局神展開

熱血機師助清寒工讀生！14年後相遇爆鼻酸

更多熱門

相關新聞

丹麥國會首談台灣議題　挺台重返世衛組織

丹麥國會首談台灣議題　挺台重返世衛組織

丹麥保守黨派組成的藍色陣線與社會自由黨提案支持台灣重返世界衛生組織，國會於14日針對提案進行討論。這是丹麥國會有史以來首次將台灣議題納入國會決議文討論。

醫護染疫成群聚　蘇貞昌：國人務必繃緊神經

醫護染疫成群聚　蘇貞昌：國人務必繃緊神經

「偽陰性未爆彈」穩不住！3原因恐淪社區破口

「偽陰性未爆彈」穩不住！3原因恐淪社區破口

「健康碼演示」APP可造假數據 杭州警刑事介入偵辦

「健康碼演示」APP可造假數據 杭州警刑事介入偵辦

楊志良：防疫系統不改恐爆社區感染

楊志良：防疫系統不改恐爆社區感染

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒台灣防疫COVID-19北部醫院群聚感染

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面