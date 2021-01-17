LIVE／染疫護師2家人流鼻水隔離「院內感染擴大？」　陳時中說明

記者陳詩璧／台北報導

北部某醫院醫師照顧新冠患者染疫，女友護理師確診，昨（16日）晚間再新增1名確診護理師，疫情擴大成院內感染，醫師情侶的265名接觸者最快今公布二採結果。指揮中心指揮官陳時中表示，院內休息室內查出4個點有病毒，同室的醫師居家隔離。而護理師4名家人也居家隔離，其中爸爸和哥哥有流鼻水症狀，住院隔離中，而是否疫情還再持續擴大，陳時中下午3點召開記者會說明。

今日出席記者會的有中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人、中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官和中央流行疫情指揮中心周志浩疫情監測組組長等4人。

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▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

這名確診的護理師（案852）與本土首位染疫醫師（案838）在同間醫院工作，曾與醫師於1月10日工作時短暫接觸，案於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動，1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

指揮官陳時中說，因應本起事件，該院已將個案上班病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。

▲截至1月17日為止，全台新冠肺炎確診總累積人數為851人。（圖／翻攝疾管署網站）

衛生單位已掌握個案接觸者及進出該病房者，將全數進行採檢，並進行相關人員居家隔離，同病房護理人員將全數進行居家隔離，醫師則由醫院安排停止臨床工作，在家中進行隔離至1月21日，後視採檢結果及相關情形，評估是否恢復看診。

而同病房已出院病人中，個案直接照護病人及陪病家屬皆列為居家隔離，其餘則自主健康管理至1月28日，後續將依疫調情形持續匡列並進行後續防治作為。陳時中也表示，案838、案839匡列醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，最快將於今（17日）公布第2次採檢結果。

▲16日晚間新增1例本土COVID-19病例，為案838接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

指揮中心再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

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