太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷　民眾憤怒包圍駕駛

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中市太平區中山路四段139巷口昨（16日）傍晚5時30分許發生一起車禍口角糾紛，鄭姓男子（33歲）駕駛小貨車行經事故地點時，與在路口停等紅燈的葉姓騎士（34歲）發生爭執，鄭男竟二度倒車衝撞機車，導致葉男一家4口飽受驚嚇，2名分別為6歲、7歲的孩童也受傷。事後民眾見狀立即上前攔住鄭男，警方到場後立即進行壓制帶回，訊後依現行犯偵辦。

▲鄭男兩度倒車衝撞葉姓騎士一家4口。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方初步調查，鄭男當時開著小貨車沿中山路四段往太平區方向行駛，經過139巷口時，鄭男因欲將貨車停靠路邊，而與停等紅燈的葉姓騎士發生口角。行車紀錄器畫面拍下，2人發生衝突後，鄭男脾氣火爆，先是將貨車倒車後衝撞機車側邊急煞，第一次雙方輕微碰觸，機車並無倒地，但機車上的葉男一家4口嚇得不輕，葉妻還急忙收腳並抓住貨車雨刷，試圖阻止鄭男暴衝。

第二次貨車再度倒車，隨後踩下油門猛撞機車，葉妻與機車當場被撞倒，隨後鄭男還想逃離現場，但附近民眾見狀後急忙上前包圍攔阻；警方獲報後也立即趕抵，並將鄭男壓制，依現行犯帶回偵辦。

新平派出所副所長柯閔翔表示，本案造成葉男雞車毀損、其右腳腳踝受傷送醫，而2名分別為6歲、7歲的孩童與葉妻則是輕微擦挫傷，除飽受驚嚇外並無大礙；此外，小貨車在撞擊過程中還波及旁邊1輛汽車、2輛機車，均為車損，無人受傷。柯閔翔指出，雙方均無酒駕情事，目前鄭男已被帶回釐清，全案進一步依法偵辦中。

▼新平派出所副所長柯閔翔說明案情。（圖／記者李忠憲翻攝）