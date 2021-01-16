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食力爆發　美式餐廳進駐鐵鹿大街　麗寶Outlet招50家餐飲搶商機

▲美式餐廳宣布進駐台中鐵鹿大街，麗寶Outlet則招商50家餐飲搶攻消費者荷包。（圖／記者游瓊華攝）

▲美式餐廳歐棒咖啡宣布進駐台中鐵鹿大街。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中最新美食街「鐵鹿大街」去年底開幕，目前已有40家餐廳、伴手禮店進駐，其中「歐棒咖啡Cafe Oˊbon」看好台中車站每天約3萬人次人潮，也宣布搶進。另外，和億生活集團旗下摘星美食《添好運》、瓦城泰統集團中式料理《時時香SHANN RICE BAR》、《十二月粥品》則紛紛趕在農曆年前插旗進駐麗寶Outlet Mall，開設中部Outlet首店。

歐棒咖啡創辦人田乃文表示，店內以新美式紐約餐廳風格呈現，強調東、西方飲食元素結合，提供多達百種的餐食，包括義大利醬汁、歐式麵包、牛肉堡、沙拉醬汁、生巧克力、重乳酪蛋糕系列等，全都來自手工自製，但價格設定卻相當平民，店內餐飲還有全手工打造的冰雪樂系列、結合台南阿婆手工蜜餞的水果氣泡飲，都是熱銷單品。

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麗寶Outlet Mall則指出，近年國人對於美食要求越來越精緻且多元，館內開幕至 今，全館餐飲品牌佔比從2成，到近期已接近3成，陸續引進包括《涓豆腐》、《韓姜熙的小廚房》、越式美食《飛機河粉》，統一集團《星巴克》、《多拿滋》、《Cold Stone》，這一鍋集團《新這一鍋麗寶殿》、《這一小鍋》、《燒肉同話》等餐廳，持續強化餐飲的軟食力。

▲美式餐廳宣布進駐台中鐵鹿大街，麗寶Outlet則招商50家餐飲搶攻消費者荷包。（圖／記者游瓊華攝）

▲麗寶Outlet則招商50家餐飲搶攻消費者荷包。（圖／記者游瓊華攝）

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