桃園餐廳「拒醫護內用」　女護師氣炸：我們是犯人還是有毒！

網搜小組／趙蔡州報導

醫護人員站在防疫第一線相當辛苦，不料下班吃飯竟然遭到「歧視」。一名女護理師在臉書指控，她的同事16日上午帶孩子到某餐廳吃飯，不料餐廳得知同事護理師的身份後，竟然限制只能外帶，讓她聽了非常生氣「這是一種歧視嗎，難道從事醫護錯了嗎？」

▲從事醫護工作竟然遭餐廳限制「只能外帶」，她的遭遇讓網友怒了。（圖／記者林敬旻攝）

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原PO在臉書表示，她的同事16日上午帶孩子要到桃園某餐廳用餐，不料剛進門就被店員詢問「是否從事醫療工作」，接著以「為了大家安全」為理由，限制她的同事只能外帶。原PO生氣說，「什麼叫為了大家安全，我們很危險嗎，我們是犯人還是有毒嗎？」

▲業者表示，為了大家安全，不得已才拒絕醫護人員內用，建議改為外帶。（圖／翻攝自臉書、Google評論）

原PO強調，她不敢說自己真的很偉大，只是為什麼可以這樣對待她們這一些在前線拚命的醫護人員，「如果沒有我們的負重前行，哪裡有你們的歲月靜好，我生氣了，非常生氣」、「鄭文燦市長，難道從事醫護錯了嗎」、「蔡英文總統，難道從事醫護錯了嗎。」

事件曝光後，引起網友瘋狂到該餐廳的臉書、Google評論留言撻伐，有人說「不讓從事醫護相關人員進去用餐，只能外帶，讓人感覺非常差」、「歧視醫療人員」、「限制只能外帶，就是你對犧牲奉獻的醫護人員的感謝嗎」、「誠心祝福你們這輩子用不到醫護。」

▲網友湧入餐廳的Google評論，狂刷一星負評並指控店家歧視醫護人員。（圖／翻攝自Google評論）

對此，餐廳業者也留言回應，疫情期間，他們有提供消費者安全用餐環境的責任，除了日常的消毒作業，考量到餐廳的用餐時間較長，「所以我們必須過濾進店的人，每一名客人都要量體溫，被詢問是否有咳嗽、感冒等症狀，是否有接觸居家隔離的人，是否從事醫療工作。」

餐廳業者說，「對於從事醫療工作的人，我們一方面謝謝他們的犧牲奉獻，一方面也是不得已，為了大家的安全，拒絕他們進店用餐，而建議改為外帶」、「不過我們也會讓出折扣，給醫療英雄們來表達我們的感謝與補償，這些都是如今非常時期的不得已措施，希望大家能理解體諒。」