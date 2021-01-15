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《艋舺》演員掃射台中當鋪62槍　氣「斷他手腳」仇家獲輕判

記者黃翊婷／台北報導

台中彭姓男子日前開槍狂轟當鋪62槍，前科累累的他除了涉及2010年的輾屍案，還曾恐嚇名模林志玲的師妹。而隨著彭男的經歷曝光，有眼尖民眾發現，他曾經擔任電影《艋舺》的臨時演員，甚至出現在海報上，就站在主角阮經天的後方。

台中62槍狂轟當鋪，槍手曾是《艋舺》演員。（圖／東森新聞）

▲彭男被發現曾在電影《艋舺》中演出。（圖／東森新聞，下同）

今年1月3日凌晨1點39分，南屯區龍富路突然傳出一連串疑似放鞭炮的聲音，當時停在某當鋪前方的白色休旅車駕駛警覺不對勁，趕緊下車逃跑，才躲過一劫。第四警分局接獲民眾報案，立即出動快打部隊，但抵達現場時槍手已經逃走，而當鋪鐵門、建築物以及路旁車輛滿是彈痕，經過採證，確認共有62個彈孔，於是馬上報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

警方調閱附近監視器畫面過濾可疑人士，很快就鎖定36歲的彭男涉有重嫌；而他自知難逃法網，案發12小時後自行打電話向警方自首。彭男供稱，2、3年前跟朋友去處理一件糾紛案時，遭對方持棍棒打斷手腳重傷，到現在只要天氣一變化就很痛苦，然而，案件去年11月25日判決定讞，他不滿動手的人獲得輕判，加上完全沒得到任何道歉和賠償，內心怒火中燒，這幾天又受到寒流影響，舊傷疼痛加劇，後來得知當年打他的人出沒於這家當舖，才會前往開槍洩憤。

台中62槍狂轟當鋪，槍手曾是《艋舺》演員。（圖／東森新聞）

▲彭男（左）與張姓友人（右）前往遭輾婦人靈堂下跪。

不過，隨著彭男露面自首，很快有眼尖民眾發現他曾擔任電影《艋舺》的臨時演員，海報上的位置就在主角阮經天後方。其實，彭男除了涉及這起事件外，還是2010年5月台中「輾屍案」的當事人之一，去年甚至恐嚇名模林志玲的師妹，聲稱從她遺失的手機中拿到裸照，如果不付款1300萬元，就要把照片外流，結果被依恐嚇取財未遂罪判處10月定讞。

至於這起狂轟當鋪62槍的案件，警方表示，彭男要找的人的確曾在當鋪上班，但現在已經離職，只是偶爾會過去看看，沒想到卻掀起掃射風波，幸好沒有造成人員傷亡；此外，由於彭男符合自首要件，還主動交出一把改造M16A1步槍，目前已送往刑事警察局鑑定是否具有殺傷力，警詢結束後，則先依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》恐嚇等罪嫌將人移送台中地檢署，且已經聲押禁見獲准，後續會再繼續追查是否還有其他共犯。

▼當鋪店面與門口的車輛上滿是彈痕。（圖／民眾提供）

▲▼槍手凌晨朝當鋪開62槍。（圖／民眾提供）

▲▼槍手凌晨朝當鋪開62槍。（圖／民眾提供）

▲▼槍手凌晨朝當鋪開62槍。（圖／民眾提供）

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