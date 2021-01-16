鐵皮屋竄火爆炸「剩2童在家」！4歲哥哥救妹妹　媽媽回家痛哭

▲鐵皮民宅大火，屋內不斷竄出火舌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市仁愛區15日發生一場民宅火警，屋內竄出大量黑煙，甚至不斷傳出爆炸聲響。不過，案發時家中沒大人，只留下一對小兄妹，現場氣氛一度緊張，所幸4歲小哥哥早拉著2歲妹妹逃出火場，讓媽媽返家後立刻抱著兒女哭了出來。

基隆市消防局15日下午3點接獲里長報案，指獅球路山邊一處鐵皮民宅不斷冒出黑煙，疑似起火，立即派員前往救援。

▲現場一度傳出2童受困，消防人員緊急搜尋。（圖／記者郭世賢翻攝）

不過，民宅位處山邊，離消防栓有數十公尺遠，又多是階梯，難以佈放水線，加上一度傳出可能有2個小孩在屋內，所以消防員不敢掉以輕心。

過程中，消防員進入清理火場，怎料又接連發生爆炸，只好趕緊撤出，直到確定屋中電源全數關閉，才二度進入火場灑水灌救、撲滅火勢，並確認無人傷亡。

▲消防人員進入火場。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，起火民宅有一家四口居住，分別是外婆、媽媽、4歲男童辰辰、2歲女童菲菲。當時之所以沒有大人在家，是因為媽媽以為外婆會照顧孩子，放心出門上班；外婆則以為媽媽會在家顧小孩，所以出門看醫生。

當時4歲辰辰看到家中失火，懵懵懂懂打開門鎖，拉著2歲妹妹逃去鄰居阿嬤家，機警躲過一劫。媽媽接到消息，一度以為孩子還在屋內，結果趕回家中見到人平安無事，忍不住和孩子相擁而泣。

消防人員初步研判，起火原因疑似是「除濕機沒關」，但確切原因仍有待火調科人員進一步調查釐清。

▼媽媽和孩子相擁而泣。（圖／經打碼變色／記者郭世賢翻攝）

▼鐵皮屋被燒得面目全非。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼消防人員試圖進入屋內。（圖／記者郭世賢翻攝）