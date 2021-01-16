高市警局長劉柏良「被撤換」親自交接印信　陳其邁讚：他很認真

記者黃子倩、吳世龍／高雄報導

高雄市警局今（16日）舉辦新卸任局長交接典禮，由市長陳其邁親自主持，面對卸任的劉柏良前局長，陳其邁表達深深的感謝與不捨之情，他強調在劉柏良6個月內的任期，他明顯感受到劉的認真，以及勤走基層的態度，不管是交接典禮前的訪問，還是典禮上的致詞，陳其邁都不忘再將劉柏良前局長的好再一次「細說從頭」，對於接下高雄市警察局長大任的黃明昭局長，陳其邁同樣表達內心的期許，期盼能夠透過彼此的合作，穩定高雄市區的治安。

▲高雄市警察局新舊任局長交接。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警局前局長劉柏良調任內政部警政署副署長，雖任期只有6個月而引發外界議論，但他仍親自參與整場交接典禮，陳其邁在交接典禮上表示，他特別感謝劉柏良前局長任期內持續落實打擊犯罪，針對日前高雄一名劉姓少女失蹤案，採取超前部署的規劃，發揮鍥而不捨的精神，迅速偵破、依法究辦。

▲高雄市警察局新舊任局長（左為黃明昭，右為劉柏良）。（圖／記者吳世龍攝）

另外對於街頭暴力案件，劉柏良事前運用科技及勤務規劃預防發生，接獲通報後立即調派警力，迅速蒐證及逮捕嫌犯，向上追溯源頭，澈底刨根斷源，並即時向市民說明案情，以安定民心。針對特種八大行業，劉局長於就任時即要求業者必須強化自主管理，持續加強臨檢及取締作為，以維護市民安全及穩定治安。

此外，陳其邁不忘提到劉柏良到任後，提出教育、工程、執法「交通3E政策」及推動科技建警強化犯罪偵查能力，對易肇事路段(口)加強執法，提高見警率，發揮勤務效能，有效防制交通事故發生。善用大數據分析轄區治安及交通狀況，配合5G技術應用於高雄市的治安、交通及為民服務等工作上。在陳其邁主持完交接典禮，離開高雄市警局之前，還不忘與前警察局長劉柏良擁抱寒暄，彼此的不捨之情溢於言表。

▲高雄市長陳其邁離開時不忘與劉柏良擁抱。（圖／記者吳世龍攝）

而新任的高雄市警察局長黃明昭，中央警察大學外事警察學系51期、中央警察大學犯罪防治學系碩士，歷任刑事警察局主任秘書、雲林縣警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長、內政部警政署警政委員、刑事警察局局長等職務，職務歷練相當完整，陳其邁相信他未來一定能夠在新職上發揮所長，為大高雄治安再創佳績。

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