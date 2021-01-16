疫情燒！貨運缺櫃還漲運費　航港局設專區「加班艙一次看」

▲航港局成立「國際海運運輸平穩專區」。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

受到疫情影響，造成貨櫃運輸缺櫃及運價上漲，交通部航港局日前已成立國際海運平穩工作小組，另已於15日晚間於官網成立「國際海運運輸平穩專區」，提供加船、加班、加艙，空櫃數量、各航線艙位、運價趨勢及諮詢窗口等資訊，供進出口業者參考運用。

航港局表示，盼能透過成立「國際海運運輸平穩專區」，降低全球海運市場供需失衡，衍生缺艙、缺櫃問題的影響，後續航港局將依交通部指導及工作小組會議的決議，繼續充實專區資訊內容，俾利我國各類貨品均能順利出口，維持我國經濟成長動能。

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航港局表示，在國輪挺國貨的方向下，透過海運市場資訊的蒐集與公開，協助進出口商安排貨品進出口事宜，經該局密集邀請國籍航商及主要進出口貨品業者討論，並促請國籍主要航商檢討船隊運能、航線運力及新船訂單與交船期程。

▲航港局成立「國際海運運輸平穩專區」，揭露加班艙資訊等。（圖／航港局）

航港局針對目前運能吃緊的美西、美東及亞洲航線，已初步統整出110年1、2月的加班、加艙，以及新船加速投入市場等資訊，併同國籍與外籍航商的船期資訊於平穩專區公布，希進出口商善用新增運能，加速貨品進出口。

為協助部分業者反映空櫃取得不易的問題，航港局另已協調貨櫃儲運事業協會，協助調查國內主要櫃場的空櫃儲放情形，並統整相關資訊公布於平穩專區，以協助業者取得空櫃。

此外，為避免不肖業者哄抬運價、脫離國際海運市場定價機制，航港局除公布依法備查的運價，並定期追蹤國際知名的弗雷格斯(Freightos)波羅的海全球貨櫃指數(FBX)，透過專區公布國際主要航線40呎櫃的運價趨勢，以協助進出口商瞭解國內與國際海運市場運價變化，及時在訂單調整與反映運價。