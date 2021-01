記者蔡文鈴/台北報導

前總統陳水扁的母親陳李慎15日晚間病逝,享壽94歲。陳水扁16日對外表示,為了遵照家母一切從簡,不要驚動大家的遺願,不再辦理追思告別式。對此,總統府發言人張惇涵表示,總統蔡英文聞訊後深感不捨,盼陳前總統及家屬節哀保重,並將視家屬治喪事宜規劃適時致意。

▲總統蔡英文。(資料照/記者呂佳賢攝)



陳水扁表示,扁媽因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭,病逝麻豆新樓醫院,享耆壽94歲。另外,為了遵照家母一切從簡,不要驚動大家的遺願,加上疫情期間,將擇日舉行簡單家祭,不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒!

扁媽的孫子陳致中也透過臉書臉書悼念,「阿嬤已化作千風、自由翱翔,願阿嬤離苦得樂,在天上安息」,並向阿嬤喊話「希望您會繼續保佑您所愛的人,也盼望阿嬤的心願都能早日實現」,文末附上一段英語告白「Goodbye We miss you and love you」。