繼世界最可怕6件事！名醫認證「6點更恐怖」： 給求生慾望的人

▲過年到了，人夫忘了安太座，小心除夕夜馬上風雲變色！（圖／翻攝Icu醫生陳志金粉專）



網搜小組／劉維榛報導

最近網路瘋傳一張「世界上最可怕的6件事」的星座哏圖，就連國師唐綺陽都坦承，「深受其害！」而名醫陳志金靈機一動，改編這可怕的6件事，笑虧「最要特別關注是『太座』...分享給有求生慾望的人！」

醫師陳志金在粉專《Icu醫生陳志金》分享6句箴言，比超夯哏圖「得罪天蠍座」、「欺負獅子座」、「愛上水瓶座」、「拋棄巨蟹座」、「對象雙子座」、「你是天秤座」來得更貼切。

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對照圖可見，陳志金把6個星座，都統一改成「太座」，得罪太座、欺負太座、不愛太座、拋棄太座、對嗆太座、你不是太座，彷彿是過來人的他，隔空真心急勸「各位先生們，把圖存下來保平安，#安太座比安太歲重要...分享給有求生慾望的人！」

文章曝光後，掀起千名粉絲朝聖，紛紛秒懂刷讚，「太座安的好，生活沒煩惱」、「突破盲腸了」、「安太歲寶平安，安太座保一世」、「太座痛苦，保證老公終身痛苦」、「阿金醫師果然智商和情商高人一等」、「終於有勇者說出了真正可怕的事實，安太座太重要了啦」、「又要過年了～只能用新臺幣安太座」、「陳醫師真是趨勢觀察專家啊」。

▼一票人夫狂簽到！（圖／翻攝Icu醫生陳志金粉專）

