轟-20帶刀侍衛？　陸官方首曝殲-20雙座型

▲中國航空工業集團有限公司發布紀念殲-20首飛10年宣傳片中，驚現該款戰機雙座型鏡頭。（圖／翻攝自航空工業微信公眾號）

軍武中心／綜合報導

大陸為迎接自製首款隱身戰機殲-20首飛10周年，近期不斷釋出多項消息，在最新的宣傳影片中竟出現該款戰機雙座型鏡頭，引發熱烈討論。據分析，殲-20雙座型將成為世界上第一種雙座型五代機，未來扛起解放軍遠海巡航任務主力，同時成為轟-20隱身轟炸機的帶刀侍衛。

殲-20雙座型畫面是出現在中國航空工業集團有限公司所發布紀念殲-20首飛10年的宣傳片中。《澎湃新聞》指出，儘管這只是電腦製作的合成動畫，但可看出多項主要設計細節，包含其前機身進行重新設計，前座飛行員的位置前移並下沉，後座飛行員位置要明顯高於前座。至於座艙蓋也加長加大，加強框後移至兩名飛行員中間的位置，而座艙後部的機身隆起，形成一個明顯的背脊結構。

該報導認為，這款殲-20B雙座型隱身戰鬥機將著眼於長航時遠程作戰以及指揮、控制無人僚機而設計研發，尤其在長達10個小時以上的長航時遠程作戰，雙座型戰機上的兩名飛行員可以交替駕駛戰機、輪流休息，最大程度上拓展殲-20的作戰使命和用途。

▼中國軍規的「彩虹」、「翼龍」系列無人機家族，已外銷多個國家並從中獲得實戰的經驗。（圖／新華社）

大陸知名軍事博主「百戰刀」也分析，這是一款中規中矩的串列雙座版殲-20，氣動外形完全與單座型保持一致，將成為世界上第一種雙座型五代機。影片顯示，殲-20雙座型的前座艙已重返原型機的無隔框座艙蓋設計，取消單座型座艙蓋的內部加強隔框。

文章進一步指出，殲-20在設計之初就規劃單雙座兩種型號，同時保持單雙座在結構上的最大通用化，以降低研發和製造成本，此次曝光殲-20雙座型的設計應該基於最新WS-10版殲-10A，兩者在軟硬體設備和後勤維護上將保持最大通用性。

分析強調，殲-20雙座型最突出的價值無疑是在遠海巡航任務中，在動輒持續8小時並要經歷數次空中加油的任務中，雙座機前後飛行員的互相協作和輪換休息無疑大幅提高機組的任務適應能力。從這點推斷，殲-20雙座型將成為解放軍空軍未來遠海巡航任務的主力，以保持海上隱身戰力存在，並成為轟-20隱身轟炸機的帶刀侍衛。

▼中國研發隱形遠程轟炸機可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」，推測轟-20航程應該超過1萬公里，載彈量在20至30噸之間，配備最新一代的空射遠程巡航導彈。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）