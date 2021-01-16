　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

轟-20帶刀侍衛？　陸官方首曝殲-20雙座型

▲▼中國航空工業集團有限公司發布紀念殲-20首飛10宣傳片中，驚現該款戰機雙座型鏡頭。（圖／翻攝自航空工業微信公眾號）

▲中國航空工業集團有限公司發布紀念殲-20首飛10年宣傳片中，驚現該款戰機雙座型鏡頭。（圖／翻攝自航空工業微信公眾號）

軍武中心／綜合報導

大陸為迎接自製首款隱身戰機殲-20首飛10周年，近期不斷釋出多項消息，在最新的宣傳影片中竟出現該款戰機雙座型鏡頭，引發熱烈討論。據分析，殲-20雙座型將成為世界上第一種雙座型五代機，未來扛起解放軍遠海巡航任務主力，同時成為轟-20隱身轟炸機的帶刀侍衛

殲-20雙座型畫面是出現在中國航空工業集團有限公司所發布紀念殲-20首飛10年的宣傳片中。《澎湃新聞》指出，儘管這只是電腦製作的合成動畫，但可看出多項主要設計細節，包含其前機身進行重新設計，前座飛行員的位置前移並下沉，後座飛行員位置要明顯高於前座。至於座艙蓋也加長加大，加強框後移至兩名飛行員中間的位置，而座艙後部的機身隆起，形成一個明顯的背脊結構。

該報導認為，這款殲-20B雙座型隱身戰鬥機將著眼於長航時遠程作戰以及指揮、控制無人僚機而設計研發，尤其在長達10個小時以上的長航時遠程作戰，雙座型戰機上的兩名飛行員可以交替駕駛戰機、輪流休息，最大程度上拓展殲-20的作戰使命和用途。

▼中國軍規的「彩虹」、「翼龍」系列無人機家族，已外銷多個國家並從中獲得實戰的經驗。（圖／新華社）

▲▼中國軍規的「彩虹」、「翼龍」系列無人機家族，已外銷多個國家並從中獲得實戰的經驗。（圖／新華社）

大陸知名軍事博主「百戰刀」也分析，這是一款中規中矩的串列雙座版殲-20，氣動外形完全與單座型保持一致，將成為世界上第一種雙座型五代機。影片顯示，殲-20雙座型的前座艙已重返原型機的無隔框座艙蓋設計，取消單座型座艙蓋的內部加強隔框。

文章進一步指出，殲-20在設計之初就規劃單雙座兩種型號，同時保持單雙座在結構上的最大通用化，以降低研發和製造成本，此次曝光殲-20雙座型的設計應該基於最新WS-10版殲-10A，兩者在軟硬體設備和後勤維護上將保持最大通用性。

分析強調，殲-20雙座型最突出的價值無疑是在遠海巡航任務中，在動輒持續8小時並要經歷數次空中加油的任務中，雙座機前後飛行員的互相協作和輪換休息無疑大幅提高機組的任務適應能力。從這點推斷，殲-20雙座型將成為解放軍空軍未來遠海巡航任務的主力，以保持海上隱身戰力存在，並成為轟-20隱身轟炸機的帶刀侍衛。

▼中國研發隱形遠程轟炸機可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」，推測轟-20航程應該超過1萬公里，載彈量在20至30噸之間，配備最新一代的空射遠程巡航導彈。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）

中國研發隱形遠程轟炸機可能接近美國B-2A的「飛翼佈局」。綜合各方消息，所謂的「紅色B-2」（轟-20）航程應該超過1萬公里，載彈量在20至30噸之間，配備最新一代的空射遠程巡航導彈。（圖／轟-20想像圖／翻攝自大陸網站）

ET快訊
10種意想不到的癌症症狀　皮膚癢、耳朵痛也要注意
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

轟-20帶刀侍衛？　陸官方首曝殲-20雙座型

英式戰車「開上邁阿密街頭」鄰居嚇死　美國法律竟然合法！

嚴防中俄聯手！　美海軍高官警告：美國海軍再不修正「剩十年優勢」

再現轟-20蓋布秀曲線　央視曝2021上半年首飛亮相？

鞏固南海戰線！　解放軍「殲-20雙座戰機」任務重大　

嚴德發：當前區域情勢變化　凸顯國軍聯合情監偵重要性

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

轟-20帶刀侍衛？　陸官方首曝殲-20雙座型

英式戰車「開上邁阿密街頭」鄰居嚇死　美國法律竟然合法！

嚴防中俄聯手！　美海軍高官警告：美國海軍再不修正「剩十年優勢」

再現轟-20蓋布秀曲線　央視曝2021上半年首飛亮相？

鞏固南海戰線！　解放軍「殲-20雙座戰機」任務重大　

嚴德發：當前區域情勢變化　凸顯國軍聯合情監偵重要性

郭靜首登《飢餓》挑戰人體蜈蚣走吊橋　崩潰累爆大喊：絕望

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

《再見王子》棉花糖宣布回歸！　休7年「突發4關鍵字」粉絲爆雞皮

川普爆反擊「挺彈劾」10名背叛者！急召顧問密會　搶救黨內聲勢

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

日職春訓效益120億日圓瞬間歸零　宮崎縣6隊採無觀眾

軍武熱門新聞

邁阿密「戰車開上街頭」兜風　鄰居全嚇死

美海軍高官警告：再不修正「剩十年優勢」

轟-20在2021上半年首飛亮相？

解放軍「殲-20雙座戰機」受矚目

陸官方首曝殲-20雙座型

全球4大「殘酷」武器出爐

印度終於承認：解放軍在邊境使用「微波武器」

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

陸WJ-700無人機首飛　具打擊能力

首架裝陸產心臟的殲-20服役

解放軍狂打轟-20廣告　美媒分析：2025量產

冬天檢查夏季衣物休假也得寫報告　上兵曾透漏遭分隊長刁難壓力大

解放軍「神秘鋼鐵人」裝備曝光

戰機飛越平壤　北韓疑晚間閱兵

更多熱門

相關新聞

邁阿密「戰車開上街頭」兜風　鄰居全嚇死

邁阿密「戰車開上街頭」兜風　鄰居全嚇死

美國總統交接之際，全國陷入權力真空，佛州邁阿密的一處寧靜社區甚至有戰車開上街頭！讓附近的鄰居全都嚇死了！雖然只是附近住戶開出自己收藏的戰車兜風，不是政府宣布戒嚴或實施軍事鎮壓，但是因為時機敏感，還是引發當地居民議論紛紛。

美海軍高官警告：再不修正「剩十年優勢」

美海軍高官警告：再不修正「剩十年優勢」

轟-20在2021上半年首飛亮相？

轟-20在2021上半年首飛亮相？

解放軍「殲-20雙座戰機」受矚目

解放軍「殲-20雙座戰機」受矚目

關鍵字：

殲-20雙座型隱身戰機轟-20解放軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面