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再現轟-20蓋布秀曲線　央視曝2021上半年首飛亮相？

▲▼中國官方釋出被幕布掩蓋的轟-20宣傳動畫，標出「2021，我們期待……」的字樣，意味該隱身戰略轟炸機很可能就在2021年首飛。（圖／翻攝自央視）

▲中國官方釋出被幕布掩蓋的轟-20宣傳動畫，標出「2021，我們期待……」的字樣，意味該隱身戰略轟炸機很可能就在2021年首飛。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

進入新的一年大陸持續不斷釋出多項軍武重大消息，讓外界關注的轟-20似乎即將問世。《央視》近日在國防軍事頻道釋出被幕布掩蓋的轟-20宣傳動畫，更首次標出「2021，我們期待……」的字樣，讓陸媒直喊，此舉說明這款解放軍期待已久的隱身戰略轟炸機很可能就在2021的上半年首飛亮相

事實上早在今年1月5日，中國空軍在線官方微博發布的2021年度招飛宣傳片尾中，就曾出現被外界認為就是轟-20的最新畫面。影片顯示，被罩布覆蓋的轟-20前端與美軍B-2、B-21有明顯相似之處，同時也可看出駕駛艙兩側有兩個進氣口。此外，影片還呈現飛行員頭盔護目鏡上投映出轟-20真機部分畫面。

緊接著同月12日，《央視》國防軍事頻道再次放出被幕布掩蓋的轟-20的宣傳動畫，這次不僅將幕布的顏色換成大紅色，還首次標出了明確的時間「2021，我們期待……」。

有分析表示，從近10天的2次宣傳片裡面的外形來看，可以推測出轟-20採用背部式進氣道以及飛翼布局，與美國B-2A轟炸機有不少相似，這主要是因為飛翼布局ㄓㄠ的氣動外形，更有利於大型轟炸機的隱身設計。若此次官方放出的消息屬實，說明轟-20會在2021年首飛亮相，而且時間很可能就落在上半年。

▲▼中國官方發布2021年度招飛宣傳片尾中，出現被罩布覆蓋的轟-20畫面。（圖／翻攝自中國空軍在線官方微博）

▲▼中國官方發布2021年度招飛宣傳片尾中，出現被罩布覆蓋的轟-20畫面，以及飛行員頭盔護目鏡上投映出轟-20真機部分。（圖／翻攝自中國空軍在線官方微博）

▲▼中國官方發布2021年度招飛宣傳片尾中，飛行員頭盔護目鏡上投映出轟-20真機部分畫面。（圖／翻攝自中國空軍在線官方微博）

針對轟-20的基本性能，俄羅斯《軍工信使》周報曾推測，其最大航程可達12000公里，作戰巡邏半徑6000公里，最大載彈量不低於20噸。該轟炸機只設機內炸彈倉，掛彈數量可達12-14枚；中央彈倉裝備的旋轉式發射架可裝載8枚最大射程3000公里的長劍-30巡航導彈，2個側彈倉可攜帶遠程超音速反艦彈。

美國國防部則估計，H-20（轟-20）的巡航距離超過8500公里（5300英里），這是中國20系列新一代戰機中的最後一架，其中包括J-20（殲-20）隱形戰鬥機、Y-20（運-20）大型運輸機以及Z-20（直-20）中型升降多功能直升機。而H-20的到來將代表著中國陸基洲際飛彈、潛射飛彈和空射武器「核三位一體」目標完成。

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