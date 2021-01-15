鞏固南海戰線！　解放軍「殲-20雙座戰機」任務重大　

▲解放軍「殲-20雙座戰機」動畫圖曝光。（圖／翻攝 中航工業官網）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸「空軍在線」官方微博發布宣傳影片，「殲-20雙座版戰機」的動畫圖首次曝光。據美國《驅動》（The Drive）報導指出，這次距離殲-20首次試飛整整10年，已經成為全球關注中國軍機發展的主要焦點。「尤其，未來殲-20雙座型戰機可能執行的作戰任務類型，第二名機組成員可以發揮更多價值。」

據陸官媒《環球軍事時報》引述該報導稱，自從殲-20在2010年末首次轟動亮相以來，許多人都在試圖評估殲-20的武器和能力，它未來可能的發展道路，甚至它的基本任務。外界也非常關注，「該項目下一步發展可能是訓練和作戰任務的雙座版本。」

該報導稱，解放軍的雙座版本的殲-20，將進一步拉開與對手的差距，也就是美國的F-22和F-35，以及俄羅斯的蘇-57，後者還沒有在俄軍服役。如果裝備兩套控制裝置，雙座殲-20將為飛行員提供一個有用的訓練平台，這些飛行員可以在作戰部隊、戰術訓練部隊學會駕駛殲-20。從作戰條令的角度來看，十分有意義。

▲ 中國大陸空軍殲-20隱形戰鬥機。（圖／CFP）

殲-20可能執行的作戰任務類型，第二名機組成員有很大價值空間。報導指出，西方人士分析，「預計殲-20將具備相當大的航程，在遙遠的空域（包括南海上空）執行穿透性反空襲任務。兩名飛行員將有助於減少機組人員的疲勞，持續長時間的複雜任務中更好地進行戰鬥管理。」

報導進一步稱，第二名機組人員在純防空任務中也十分有用，特別是長時間的任務。例如，遠程作戰空中巡邏和追獵敵方高價值飛機，這非常符合中國既定的反介入/區域隔離戰略，兩名機組人員能帶來很大好處。

另外，報導也分析，後座的武器系統軍官可能負責所有武器使用，以及導航和攻擊航空電子設備，但中國對無人作戰飛機（UCAV）的興趣與日俱增，這表明概念上的殲-20後座乘員也可以充當無人機控制員，管理所謂「忠誠僚機」無人戰鬥機。