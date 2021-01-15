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115藥師節！爆紅立委Lulu　爭取獎勵津貼捍衛藥師權益

▲質詢毛孩爆紅藥師立委Lulu捍衛藥師權益。

▲張育美(右)係藥師出身，在立院衛環委員會質詢時，發揮專業爭取藥師權益。（圖／中壢天晟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園中壢天晟醫院指出，1月15日是藥師節，藥師是醫療相關人員，亦對國家社會負強國健民的責任，相當重要；天晟醫院董事長、現任國民黨不分區立委張育美係藥師出身，去年在立院衛環委員會質詢時，成功爭取以防疫團體績效獎金中的一定比例，發給藥師等機構內員工，藉由實質的津貼肯定藥師的重要。

▲質詢毛孩爆紅藥師立委Lulu捍衛藥師權益。

▲張育美由菜鳥立委到獲肯定是衛環優質立委。（圖／中壢天晟提供）

中壢天晟說，從去年年初起，國內醫事人員、醫事機構都因為疫情受到嚴峻衝擊。擔任國民黨不分區立委的張育美，求學階段就讀藥學系，過去又與醫療、長照產業有深厚淵源，因此就任立委後，協助醫事人員、醫事機構渡過疫情難關自認責無旁貸。這段期間，張育美積極爭取機構的紓困，在數次質詢中要求將獎勵、補助公平分配給包括藥師等第一線醫事人員。

▲質詢毛孩爆紅藥師立委Lulu捍衛藥師權益。

▲張育美和毛孩Lulu出席寵物嘉年華。（圖／中壢天晟提供）

例如去年疫情剛爆發之初，衛福部所擬的醫事人員獎勵津貼發放對象十分侷限。不僅限於在醫院內的醫事人員，更只有醫師、護理人員、放射人員及感染控制人員方能領取津貼；亦言之，醫院以外或是不屬上述職類的醫事人員皆被排除，藥師因此便無法獲得津貼。

因此，張育美委員在去年4月29日衛環委員會質詢時，為其他職類醫事人員向陳時中部長請命，並成功爭取以防疫團體績效獎金中的一定比例，發給藥師等機構內員工，藉由實質的津貼肯定為藥師寒冬送暖。

張育美是政壇的新科立委，以醫療、長照專業獲國民黨提名不分區立委並進入立法院。她說，初進立院質詢很緊張，質詢稿子是用背的，因此在質詢疫情是否感染動物時，想到自家毛孩Lulu而不由自主對著照片喊「Lulu親親」、「我愛Lulu」，頓時成為全國知名人物，讓她自覺對國民黨不好意思！然在認真學習下，現今於問政質詢漸發揮專業，並獲肯定是衛環優質立委。

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