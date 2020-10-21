靜脈曲張怎麼辦？　中壢天晟：治療停看聽謹記六要點

▲靜脈曲張怎麼辦？林哲安醫師籲謹記六要點。（圖／中壢天晟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名60多歲的陳女士，長久以來深受靜脈曲張困擾，不僅腿部外觀鼓突難看、腿部容易水腫且半夜抽筋，經接受「微創雷射手術」後，並未如預期效果，反痛苦難耐！中壢天晟醫院靜脈曲張中心林哲安醫師、提醒患者尋求靜脈曲張治療時，謹記六要點，確保恢復迅速且有最佳療效。

林哲安醫師說，最新歐美靜脈曲張治療研究指出：同時進行主軸隱靜脈閉合術與分支靜脈曲張血管治療，不僅風險低、術後病人也恢復最快最好；相對地，只單獨施行主軸隱靜脈閉合術、不處置分支靜脈曲張，術後不僅恢復慢、復發率高，且有近四成的病人仍需再次治療！

▲陳女士，長久以來深受靜脈曲張困擾。（圖／中壢天晟提供）

為此，林哲安醫師提醒患者尋求靜脈曲張治療時，謹記以下要點，分別是： 1.是否為心血管外科醫師？國內大型研究指出，靜脈曲張患者常合併深部靜脈栓塞、周邊動脈疾病，且靜脈曲張本質即為血管病變退化，諮詢心血管外科醫師才有專業的整體評估。

2.是否有術前超音波檢查紀錄？血管超音波檢查是治療規劃最重要的準則，目前健保均給付醫院多功能、高解析度超音波檢查。正式檢查報告會在健保雲端資料庫留存紀錄，以裨患者術前、術後追蹤比較。3.是否由門診醫師親自進行治療處置？不少患者反應，手術治療為陌生醫師、與門診諮詢醫師不同人，如此職責不明、易生紛爭。現今靜脈曲張治療均為微創療程，由專責醫師一條龍評估處置，患者權益才有最大保障。

4.是否採微創、局部麻醉方式進行治療？目前靜脈曲張治療日新月異，不僅不需手術刀口，且以局部麻醉、門診手術方式即可進行。5.是否採用 雷射∕射頻∕靜脈膠∕硬化劑 方式治療？微創治療使用的自費醫材種類有別，不僅術後恢復有所差異;不同產地品質也大相逕庭(歐美vs.韓國)。不是越昂貴的自費醫材，療效越好，建議患者多方諮詢、充分瞭解後審慎評估！

6.是否同時治療主軸隱靜脈與分支靜脈曲張血管？同時進行主軸隱靜脈閉合與分支靜脈曲張血管治療，不僅風險低、術後患者也恢復最快最好；倘若僅施行主軸隱靜脈閉合術、不處置分支血管，術後恢復慢、復發率高。

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