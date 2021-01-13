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全台急凍猝死意外頻傳　中壢醫：肥胖者要當心！

▲全台急凍猝死頻傳，醫：肥胖者要當心

▲徐光漢主任指出，「心因性猝死」的潛在危險族群有哪些？（圖／中壢天晟提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒流來襲，全台各地陸續傳出多起低溫猝死意外！針對氣溫驟降，如何做好保暖措施，以免發生意外？中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心徐光漢主任提醒，除了添加保暖衣物外，有吸菸、肥胖、心血管病史的朋友，屬潛在心因性猝死的危險族群，要當心。

徐光漢主任指出，「心因性猝死」的潛在危險族群有哪些？一、35歲以上有冠狀動脈心臟病的人。二、有吸菸、肥胖、心血管病史的人。三、曾經暈倒、常有心悸現象的人。四、家族成員中曾有猝死的病歷。

而根據國家衛生研究院的研究分析，當BMI超過25時，每增加一單位，相對所有原因死亡率風險便增加9%。同時國外大型研究報告也指出，長期肥胖會導致脂肪斑塊堆積在動脈血管壁上，使其硬化，也稱為「沉默的心臟疾病」，因為不會表現出任何症狀，容易導致被忽略。可怕的是脂肪斑塊堆積使動脈血管變窄，缺乏心臟及腦部的血液供應。當脂肪斑塊剝落，促使血小板活化，形成血栓而阻塞血管，也就容易引起中風或猝死狀況。

除了常態性追蹤治療，徐光漢主任也鼓勵肥胖者，減重來預防心血管疾病，對於BMI>32.5以上病態性肥胖者，也可以考慮以減重手術積極治療，多方的減重方式是能有效預防包括心房顫動、心肌梗塞和心臟衰竭，同時也包括心因性猝死等疾病。

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