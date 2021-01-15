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發熱衣「清洗4大禁忌」曝光！洗錯一次保暖度秒降70%

▲洗衣服。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲發熱衣的洗滌方式有眉角。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

最近天氣溫度驟降，連續的幾波強烈寒流來襲使許多人吃不消，紛紛拿出自己的保暖法寶禦寒，其中發熱衣便是一個輕便又有效的選項，不過清洗發熱衣卻有許多眉角，不小心洗錯恐怕會降低發熱衣保暖的功效，使保暖度瞬間減少70%！

發熱衣的材質特殊，與一般上衣不同，主要是運用技術增加纖維的保暖能力，或將人體的汗液及外來光線轉成熱能，進而提高保暖功效，較不容易失溫，因此為了使發熱衣能夠更長壽，在洗滌上有4大重點非常重要，洗錯一次，保暖度會馬上降70%！

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▲▼保暖衣,發熱衣,長袖,衛生衣。（圖／記者謝承恩攝）

▲發熱衣材質特殊，洗滌方式有4大地雷。（圖／記者謝承恩攝）

第一：不要用力搓洗
發熱衣是透過布面後加工，過度搓洗很可能把纖維、塗層破壞，建議可以把發熱衣裝進洗衣袋，丟洗衣機後將洗衣機調整成「柔洗」模式，就不會太破壞衣服。

第二：不要用熱水清洗
雖然高的水溫有利於去汙，但發熱衣是透過纖維和纖維之間的小空隙，來保存空氣中的熱能，所以如果水溫過高，會破壞發熱衣的材質，甚至是衣服變形，這樣就會降低甚至它的保暖度，建議在清洗之前還是可以參考洗標上的溫度調整。

▲烘乾機,烘衣機,滾筒。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲發熱衣丟入烘乾機，恐會破壞其保暖特性。（圖／取自免費圖庫pexels）

第三：不可丟烘衣機烘乾
濕冷天氣最怕的事情就是衣服曬不乾，不過如果因此將發熱衣丟進烘衣機可能會破壞它的保暖特性，與不能用熱水清洗一樣的道理，烘衣機的高溫很容易破壞衣服的結構，甚至造成縮水、變形，建議發熱衣還是自然風乾就好。

第四：不使用特殊洗劑
許多人可能會因為看到衣服上的汙漬而在洗滌時加入漂白水等較強烈的特殊洗劑，但其實這些都會傷害發熱衣，建議發熱衣只用中性洗劑去清潔就好。

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