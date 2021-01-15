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外帶薑母鴨「撈出5個地獄器官」好腥　內行：賺到了！闆娘高EQ神回

新竹大小事，外帶一份薑母鴨竟然有五個鴨屁股

網搜小組／劉維榛報導

近日寒流接力狂襲，許多民眾會吃薑母鴨、羊肉爐補血氣！不過有女網友哀號，買了一份薑母鴨回家，卻赫見有5個鴨屁股，根本是「屁屁大餐」，讓她直呼太誇張！照片曝光後，網友2派看法，一派秒封黑名單、一派認為賺到了，最後劇情神展開，釣出店家緊急致歉，希望原PO再次親臨，承諾退款也願意補償一餐！

一名女網友在臉書公開社團《新竹大小事》透露，日前外帶一份薑母鴨，想替自己與家人補一下，結果一打開食材，愣見有5個鴨屁股，根本是地獄級驚嚇程度，頓時讓人食慾全消，原PO也貼出照片，接著質疑「會不會太誇張了？」

照片曝光後，引發4千多名網友朝聖，紛紛歪樓笑虧，「一隻雞才一個，你這鍋耗了五隻」、「再集滿五個送你一隻嗎」、「七里香薑母鴨」、「直接退貨！跟老闆說這毛沒長齊」、「一定很有鴨的味道...」「前面50個客人都說我不要鴨屁股，就你沒說...老闆等到了」、「我上次也吃到鴨屁股...從此加入黑名單」、「這應該叫做鴨屁煱」。

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▲▼外帶一份薑母鴨竟然有五個鴨屁股（圖／翻攝新竹大小事）

▲不少網友也覺得崩潰！（圖／翻攝新竹大小事）

不過有饕客大讚，「那麼好吃的東，你既然不要 下次聯絡我，我幫你處理」、「整隻鴨最嫩的就是屁股肉了！精華」、「哇塞，五個屁股，你賺到了」、「好羨慕喔，感覺很好吃啊」、「憑良心說 ， 還蠻好吃的」、「哈哈哈這個很搶手的，應該是不小心多放的」。

留言串中，也釣出店家老闆娘親回，高EQ處理方法，讓網友一致讚爆，「很抱歉，店家工作人員錯誤，造成妳的外帶餐點有問題。在此再一次向妳說聲對不起，可以麻煩妳再去店家一次嗎？」、「老闆會給你新的餐點+退費給你+2瓶甘梅湯呦」。

▼老闆娘親回，除了退款，也願意補償一餐！（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼外帶一份薑母鴨竟然有五個鴨屁股（圖／翻攝新竹大小事）

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