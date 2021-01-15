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今白天飆25°C！入夜「溫度急墜15°C」　10縣市低溫特報警戒

記者李宜秦／台北報導

只剩一天溫暖日！氣象專家彭啟明表示，今日各地中午高溫可達22到25度，今晚開始東北風逐步南下，今晚到周六清晨將出現10度低溫，預計周日夜間到下周一清晨最冷，西半部低溫約8度，不過此波冷空氣水氣較少，山區降雨機率較小，下周一起溫度回升，將迎來4到5天的溫暖天氣。

▲▼今晚開始天氣逐漸轉變。（圖／臉書、氣象局）

▲近日東亞大回暖，不過周末又有冷空氣來襲。（圖／臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急）

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彭啟明今在臉書指出，今天白天還是晴到多雲的天氣，各地中午高溫可以到22-25度，但晚上開始又有波東北風逐步南下，東北部及東半部雲量有增多趨勢，迎風面的東北角到宜蘭在深夜到清晨有短暫陣雨發生機會，預計晚上到周六清晨在北部、東北部空曠低溫仍可能到11-13度，局部可能有10度以下機會，南部及東半部空曠低溫 10-15度。

周六另外一波冷空氣南下，東北風也持續增強，北部及東半部有短暫陣雨，中南部雲量也略多，溫度會逐步下滑，北部、東半部溫度會由周六白天的16-18度降到晚上到周日清晨的10-12度，中南部及東半部也由會由周六中午的20-23度降到11-14度，降幅相當明顯。

▲▼今晚開始天氣逐漸轉變。（圖／臉書、氣象局）

▲氣象局針對今晚到明晨會出現低溫的區域發布低溫特報。（圖／氣象局）

周日是這波冷空氣最強的時候，北部及東半部溫度都回升不易，可能都持續在10-12度，中南部到花東預估溫度在13-22度，仍可以看到陽光。周日晚間到下周一清晨是這波的最低點，預估台北市可能落在10-12度間，西半部到台南空曠地區低溫可能落在8-10度，高雄屏東及花東空曠區域可能10-12度。

彭啟明表示，水氣雖是轉濕冷，但水氣並不是很充沛，預估山區降雪比不上前幾波，但北部較高山，例如太平山等仍有些機會。下周一開始白天逐步緩回升，一天比一天回溫，預估會有4-5天回暖的天氣。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，近日東亞大回暖，但後頭另一股強冷空氣正在集結，準備南下中，週末的冷空氣等級介於強烈冷氣團到寒流間，一樣非常冷，但不至於出現極端低溫。這波冷空氣結束後，將會大幅回暖，而且會維持數日。

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