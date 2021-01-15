「古董石板」當階梯踩！考古專家一看驚呆：來自羅馬帝國時代

▲這塊石板其實是羅馬帝國時代的千年骨董。（圖／翻攝自twitter／@greekcitytimes）

實習記者閔文昱／綜合報導

一塊庭院中找到的石板，竟是羅馬帝國時代的千年骨董！一位英國的民眾在自家庭院裡，以一塊看似平凡的石板當作騎馬用的台階，但隨著石板上覆蓋的泥沙逐漸退去，裡頭的神秘圖案及文字也逐漸露出，屋主這才驚覺這塊石板的來頭可能不簡單。

根據日本媒體「COURRiER」報導，屋主委推考古專家鑑定後才驚覺，原來這塊平時被當作階梯的不起眼石板竟是來自西元二世紀的羅馬帝國時代，專家研判石板可能是從希臘或小亞細亞地區傳來。由於住宅附近曾有三家中世紀領主的住宅先後被拆除或被大火摧毀，研判可能是建材被取出重新利用後，石板才會落到此處。

古董藝術專家表示，這種古文物通常是在18世紀和19世紀末到傳到英國來的，因為當時有錢的貴族會前往歐洲學習古典藝術和文化，許多文物可能就在當時被帶到英國境內。

屋主最後決定將這塊平時被她當作台階的石板進行拍賣，經過估算價格大約是在1萬至1萬5千英鎊（約相當於新台幣38萬至57萬元）之間，拍賣會也將在二月舉辦，到時或許這塊來自2千多年前的石板就會有新的歸宿。

▼這塊石板將以高價賣出