車禍撞破蛋…到院秒被切掉！男大生「剩1粒」崩潰　怒告結果出爐

▲洪姓男大生車禍撞破睪丸，醫師緊急進行切除手術後，他無法接受，怒告肇事司機。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名洪姓男大生騎車不慎與大貨車發生碰撞，洪男倒地後，雙側遠端橈骨骨折、左手大拇指及左大腳趾骨折、骨盆骨折，甚至連睪丸都破裂及包皮撕裂傷，經送醫後，醫師緊急開刀切除其左側睪丸。事後洪男擔心影響生育，於是對貨車司機提告過失傷害，而法官審理後，判司機3個月徒刑，緩刑3年，並須賠償洪男30萬元。

判決書指出，洪男2019年8月14日下午騎車行經高雄大寮鳳林二路時，一輛由侯姓男子駕駛的貨車卻突然從巷子衝出，導致他閃避不及直接撞上，人車倒地後，對方立刻報警，並將他送醫救治。

豈料，洪男到院後，醫師發現他的雙側遠端橈骨骨折、左手大拇指及左大腳趾骨折、骨盆骨折，甚至連睪丸也因此破裂，以及包皮撕裂傷，經判斷後，醫師緊急進行睪丸切除手術。然而，洪男術後無法接受自己只剩一粒，認為這會影響生育，最後決定對侯男提出過失重傷害。

法院審理時，函詢洪男手術的醫院，而院方回復，睪丸切除手術唯不可逆損傷，可能影響生育能力，但在另一側睪丸正常狀況下，不一定會造成不孕或是嚴重減損生殖功能。對此，法官認為，目前沒有證據能證明會造成洪男不孕等，並未達到重傷害程度。

另外，車禍鑑定顯示，侯男駕駛大貨車時，因其為支線道車，應注意禮讓幹道車先行，但其並未注意，而洪男也未注意前車狀況，因此雙方都有肇事責任。法官審理後認為，侯男事發當下便向警方坦承犯行，符合自首條件，且他也主動想與洪男達成和解，可見犯後態度尚可，最後依過失傷害判侯男3個月徒刑，緩刑3年，另須賠償洪男30萬元。

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